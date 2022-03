Bachelor 2022: Wer ist raus? SIE ist die Gewinnerin!

Dominik Stuckmann suchte in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ nach seiner Traumfrau. Im Finale standen Anna Rossow (33) und Jana-Maria Herz – doch am Ende konnte nur eine Lady die letzte Rose bekommen.

Vor der letzten großen Entscheidung steht zunächst ein allerletztes Date mit Anna an. Ein Date, dem der Bachelor mit gemischten Gefühlen entgegenblickt. Auf der einen Seite freut er sich, die zurückhaltende Hamburgerin wiederzusehen, auf der anderen Seite verspürt er eine große Unsicherheit, wenn er an „die Zeit danach“ mit ihr denkt. Grund genug, Anna noch einmal auf den Zahn zu fühlen. Gelingt es der 33-Jährigen, die Fragezeichen in seinem Kopf aufzulösen und ihm die nötige Sicherheit mit auf den Weg zu geben? Bei einem romantischen Kinoabend blicken die beiden noch einmal auf ihre gemeinsame Reise zurück. Doch endet diese Reise auch hier in Mexiko, dort, wo sie angefangen hat?

Am nächsten Morgen hat auch Jana-Maria noch ein letztes Date mit ihrem Traummann. Sie ist sich ihrer Gefühle sicher und auch Dominik freut sich, die Wahl-Spanierin wiederzusehen. Gemeinsam stoßen sie auf ihre Zeit in Mexiko an und lassen noch einmal Revue passieren, was sie in den letzten Wochen miteinander erlebet haben. Für Jana-Maria ist längst klar, dass sie Dominik an ihrer Seite haben will. Und auch er gesteht ihr, sich in sie verknallt zu haben. Doch reichen die Gefühle aus, um gemeinsam in die Zukunft zu blicken?

Diese Lady hat die letzte Rose bekommen

Angst, Anspannung, Aufregung – vor der alles entscheidenden letzten Nacht der Rosen erlebt Dominik eine Achterbahn der Gefühle. Am Ende möchte er nur eins: die richtige Entscheidung treffen. Und dafür nimmt er sich vor, nicht auf seinen Kopf, nicht auf seinen Bauch, sondern einzig und allein auf sein Herz zu hören. Zu welcher Frau wird es ihn führen? Dominik Stuckmann hat sich entschieden: Anna Rossow hat die letzte Rose bekommen!

Im Anschluss an das große Finale blickte Frauke Ludowig gemeinsam mit den Zuschauer:innen noch einmal auf die emotionalsten, aufregendsten und romantischsten Momente der ganzen Reise zurück. Mit dabei waren auch in diesem Jahr wieder die Frauen, die für am meisten Gesprächsstoff gesorgt haben und natürlich auch Dominik und seine Auserwählte, die berichten, wie es nach der letzten Nacht der Rosen für sie weiterging. Die Folgen von „Der Bachelor“ sind bei RTL+ abrufbar. Schon gelesen? Bachelor 2022: Dominik Stuckmann, Kandidatinnen, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel