Bachelor 2022: Wer ist raus? Diese Girls stehen im Finale!

Auf Dominik Stuckmann wartete die spannendste Woche seiner ganzen bisherigen Reise bei „Der Bachelor“. Mit Anna, Jana-Maria und Nele sind noch drei Frauen im Rennen um die letzte Rose. Und mit jeder einzelnen von ihnen verbindet ihn etwas ganz Besonderes. „Das macht mir Angst“, gibt der begehrte Junggeselle selbst zu. Die intensive Zeit in den Dreamdates möchte er nun nutzen, um vor der alles entscheidenden letzten Nacht der Rosen Klarheit zu bekommen. Zu welcher Erkenntnis wird er kommen?

Bevor der Bachelor und die Frauen romantische Zweisamkeit bei den Dreamdates verbringen können, steht ein letztes Gruppendate auf dem Plan. Gemeinsam reiten sie durch Tequila, die Heimat des berühmten Mezcals. Genau der wartet beim Lunch auch auf die Vier – und kommt gerade recht, wie Dominik findet: Ein Date mit drei Frauen, für die er allesamt Gefühle aufgebaut hat – zu viel für den Bachelor. Denn je näher das große Finale rückt, desto lauter wird eine Frage: Hat er bis hierher womöglich falsche Entscheidungen getroffen?

Antworten darauf möchte er bei den Dreamdates finden. Das erste wartet auf Nele. Nach dem gemeinsamen Besuch eines Museums, das einst das Zuhause der berühmten Frida Kahlo war, lassen sie den Tag auf einer Dachterrasse bei herrlicher Aussicht ausklingen. Die Nacht verbringen sie schließlich in einem wunderschönen Hotel, ehe am nächsten Tag als Krönung noch eine Fahrt mit dem Heißluftballon auf die beiden wartet. Bringen die Stunden der Zweisamkeit die beiden noch näher zusammen? Und gelingt es Nele, sich endlich ganz fallen zu lassen?

Tags drauf erwartet der Bachelor Anna zu ihrem Dreamdate. Auch für sie geht es hoch hinaus – und dahin zurück, wo alles angefangen hat. Nach ihrem ersten Date mit einem Helikopterflug über die Strände Mexikos wartet nun ein City-Flug auf die beiden. Bei tiefgründigen Gesprächen im weiteren Verlauf des Dates beginnt Annas kühle Fassade langsam zu bröckeln. Doch verbirgt sich dahinter auch das, worauf der Bachelor gewartet hat? Das dritte und damit letzte Dreamdate verbringt Dominik mit Jana-Maria. Per Flugzeug geht es für die beiden an einen romantischen Ort inmitten der mexikanischen Berge. Vor einer Wahnsinns-Kulisse lassen sie es sich bei einem gemeinsamen Essen und einer Flasche Rotwein gutgehen. Nach einigen Höhen und auch Tiefen, die Dominik und die Wahlspanierin bereits durchlebt haben, scheint das Glück der beiden nun perfekt. Doch eine Frage stellt sich Dominik immer wieder: Wo ist der Haken?

Diese Lady muss die Villa verlassen

Vor dem Moment, der nun folgt, hatte der Bachelor immer den größten Respekt: Eine von drei Frauen nach Hause schicken zu müssen, für die er bereits Gefühle hat. Herz, Kopf und Bauch – alle sagen etwas anderes. Am Ende nimmt er sich vor, allein auf sein Herz zu hören. Doch für welche der drei Frauen schlägt es am höchsten? Dominik Stuckmann hat sich entschieden: Nele hat keine Rose erhalten und muss ihre Koffer packen. Im Finale stehen Anna und Jana-Maria, welche in der kommenden Woche um das Herz des Junggesellen buhlen werden. RTL zeigt „Der Bachelor“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die neue Episode ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2022: Dominik Stuckmann, Kandidatinnen, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel