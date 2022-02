Bachelor 2022: Wer ist raus? Diese Girls fliegen in Folge 5!

Das Liebesabenteuer ging in Mexiko in die nächste Runde! Bei „Der Bachelor“ lernte Dominik Stuckmann in der fünften Folge die Girls besser kennen. Im Fokus stand vor allem Emily, welche dem Rosenkavalier ziemlich nahe kam. Doch am Ende mussten einige Single-Damen die Villa wieder verlassen.

Mit einigen Girls versteht dich Dominik Stuckmann besonders gut! Denn in der neuen Folge von „Der Bachelor“ hat es wieder ordentlich gefunkt. Und es kam sogar zum nächsten Kuss! Denn der Rosenkavalier und die Single-Lady kamen sich besonders nahe. Danach zeigte sie sich überglücklich. „Auch nur Küssen ist schon so ein Schritt in meine private ‚Safe Zone‘. Da ist man einfach vertraut miteinander“, verriet Emily im Einzelinterview.

Kuss mit Emily löst bei Dominik ein Gefühlschaos aus

Dominik Stuckmann war nach dem Kuss-Gate total happy, aber gleichzeitig löste das bei ihm auch ein Gefühlschaos aus. „Wie stehst du zu Emily, aber wie stehst du zu den ganzen anderen?“, erklärte er danach. In der Ladysvilla ist unterdessen ein Streit um Armbänder entfacht. Unterdessen durften sich Emily, Anna, Chiara F., Chiara M., Lara und Valeria auf eine Beachparty mit Dominik freuen.

Welche Girls müssen diesmal gehen?

Der „Día de Muertos" hat in Mexiko eine besondere Bedeutung und auch der Bachelor möchte ihn mit fünf der Frauen feiern. Geschminkt und kostümiert empfängt er sie und lädt eine von ihnen im Anschluss zu einem Spaziergang zu zweit ein. Doch dann stand die nächste „Nacht der Rosen" an, wo absolute Krisenstimmung herrschte. Denn der Kuss zwischen Dominik Stuckmann und Emily war bei den Single-Damen ein großes Thema. Und dennoch musste sich der Junggeselle wieder entscheiden, welche Single-Damen ihn nicht überzeugen konnten: Die Koffer müssen diesmal Chiara Madonna, Valeria Pérez und Christina Aurora packen. RTL zeigt „Der Bachelor" am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die neue Episode ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar.