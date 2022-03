Bachelor 2022: Sind Dominik Stuckmann und seine Gewinnerin noch ein Paar?

24 Single-Damen kämpften in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ um Dominik Stuckmann. Seine letzte Rose hat der Hottie vergeben und damit seine Traumfrau gefunden. Doch sind der Junggeselle und die Gewinnerin eigentlich noch ein Paar?

Das Abenteuer Bachelor neigt sich dem Ende zu. Nach einer emotionalen Reise wartet auf Dominik und seine verbliebenen zwei Rosenanwärterinnen die letzte Date-Woche in Mexiko. Für den Bachelor die letzte Möglichkeit herauszufinden, wen er in Zukunft an seiner Seite sieht – Anna oder Jana-Maria? Starke Gefühle hat er für beide Frauen – doch welche lässt sein Herz ein wenig höher schlagen?

Achtung, Spoiler!

Wenn du nicht wissen willst, wer die Gewinnerin ist, solltest du hier nicht weiterlesen. Nach 10 Wochen hat Dominik Stuckmann seine Traumfrau gefunden: Anna Rossow hat die letzte Rose bekommen. Jana-Maria Herz hatte im Finale das Nachsehen. „Ich liege abends im Bett und denke an dich. Lass mich dir sagen, dass ich mich echt krass in dich verliebt habe und dass ich mich freuen würde, wenn du diese allerletzte Rose annehmen würdest und mit mir ein neues Kapitel startest. Ich bin mir ganz sicher, dass ich die richtige Wahl getroffen habe“, begründete Dominik Stuckmann seine Entscheidung.

Und auch Anna ist total happy und kann ihr Glück kaum fassen. „Ja, eintausend Mal ja! Ich habe mich auch in dich verliebt“, erklärt sie. Doch die Frage alle Fragen: Sind die beiden noch ein Paar? „Ich glaube, da sprechen die Bilder für sich“, sagt Anna beim großen Wiedersehen. Die beiden sind also tatsächlich noch ein Paar! Die beiden sind sogar mittlerweile zusammengezogen und leben in Frankfurt. Das Zusammenleben hat sehr gut geklappt. „Aber wir hatten keinen Konflikt und richten nun unsere Wohnung ein“, meint sie. RTL zeigt „Der Bachelor“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die neue Episode ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2022: Dominik Stuckmann, Kandidatinnen, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel