Bachelor 2022: Sind die Haare von Dominik Stuckmann echt?

Dominik Stuckmann sucht die große Liebe! Der 29-Jährige hat als diesjähriger Bachelor die Qual der Wahl. 22 Single-Ladys buhlen um den Rosenkavalier – einige Ladys mussten jedoch schon ihre Koffer packen. Eine Frage beschäftigt die Fans aber seit Staffelstart: Sind die Haare von dem Junggesellen eigentlich blondiert?

In der Liebe lieb es für Dominik Stuckmann zuletzt alles als rund – deshalb sucht er nun im TV als „Bachelor“ nach seiner Mrs. Right. Bei einigen Dates konnte er die Single-Ladys bereits kennenlernen, andere mussten die Show aber auch schon wieder verlassen. Vor seiner Teilnahme war Dominik Stuckmann kein Social-Media-Profi – erst vor einiger Zeit hat er einen Account bei Instagram erstellt.

Dominik Stuckmann hat keine blondierten Haare

In dem sozialen Netzwerk hat Dominik Stuckmann schon die ein oder andere Fragerunde veranstaltet. Die Fans wollen vor allem eine Sache wissen: Sind seine Haare eigentlich tatsächlich so blond oder sind diese blondiert? Das Geheimnis hat der 29-Jährige jetzt nun endlich gelüftet! „Ich habe keine blondierten Haare. Durch die Sonne sind meine Haare etwas ausgeblichen. In Deutschland werden sie wieder dunkler“, sagt der 29-Jährige.

Die Antwort dürfte wohl die meisten Fans überraschen. Denn seine Community war sich davor sicher, dass er bei den Spitzen nachgeholfen hat – schließlich war der Rest der Haarpracht etwas dunkler. Bei seiner Mähne hilft er also weniger nach und zeigt sich bei der Farbe eher weniger experimentierfreudig. Immerhin ist er bei den Frauen aber bereit für ganz neue Abenteuer. Die Liebesreise hat im TV gerade erst begonnen, doch am Ende wird nur eine Lady die letzte Rose bekommen – welche Single-Dame ihn wohl überzeugen kann? Das werden die Fans in den kommenden Wochen erfahren… RTL zeigt „Der Bachelor" am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die neue Episode ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar.