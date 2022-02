Bachelor 2022: Kuss-Gate in Mexiko!

Halbzeit in Puerto Vallarta – die Frauen werden bei „Der Bachelor“ weniger, die Gefühle intensiver. 12 Frauen kämpfen in dieser Woche um das Herz von Bachelor Dominik. Für ihn wird die Entscheidung zusehends schwieriger, da immer mehr Emotionen im Spiel sind. Doch er betont auch: Sein Herz hat er noch nicht verschenkt. Und so mischt ein Kuss mit einer Dame, die bisher niemand auf dem Schirm hatte, die Karten nochmal neu.

In Mexiko wird der Día de Muertos gefeiert – für Dominik Grund genug, ein paar Ladys zu einem ganz besonderen Date auszuführen. Yasmin, Nele, Christina N., Jana-Maria und Christina A. freuen sich darauf, den Nationalfeiertag in den typisch farbenfrohen Kostümen mit dem Bachelor zu verbringen. Noch ahnen sie nicht, dass es das wohl emotionalste Date bisher wird – Tränen inklusive. Am Ende des Abends darf eine Frau bleiben, die bislang nur wenig Zeit für Zweisamkeit mit dem begehrten Junggesellen hatte: Yasmin. Beim Schlendern und Tanzen durch die Straßen Mexikos kommen sie sich erstmals näher.

Krisenstimmung in der Ladysvilla

In der Ladysvilla herrscht derweil erneut Krisenstimmung. Im Zentrum der Streitigkeiten: Jana-Maria, Lara und ein Armband. Für Erheiterung sorgt am Morgen darauf die Einladung zu einem weiteren Date: Emily, Anna, Chiara F., Chiara M., Lara und Valeria dürfen sich auf eine Beachparty mit Dominik freuen. Nach einem Beachvolleyball-Match, Toben in den Wellen und guten Gesprächen darf auch heute eine Frau bleiben, die noch nicht allzu viel Zeit mit dem Bachelor hatte: Emily. Und am Ende des Abends sprühen nicht nur die Funken des Feuerwerks am Nachthimmel …

In der Nacht der Rosen ist die Stimmung zum Ende der Woche gedrückt. Thema des Abends ist der Kuss der Woche. Bei vielen Frauen herrscht deshalb noch immer Verständnislosigkeit. Mit der Eröffnung der Poolparty will Dominik die Stimmung wieder heben. Doch die Entscheidung rückt näher – und damit auch die nächste Überraschung? RTL zeigt „Der Bachelor“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die neue Episode ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2022: Dominik Stuckmann, Kandidatinnen, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel