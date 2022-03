Bachelor 2022: Kandidatin Jana-Maria Herz kennt Clea-Lacy Juhn

Jana-Maria Herz ist erfolgreiche Unternehmen und liebt ihr Workaholic-Leben. Dennoch würde sie sich gerne verlieben und zieht deshalb in die Ladys-Villa bei „Der Bachelor“. „Mein größter Horror wäre, wenn der Bachelor keine Fernbeziehung führen will“, erzählt die Beauty.

Jana-Maria führt ein Leben, von dem viele träumen: Im sonnigen Marbella leitet die 29-Jährige mehrere eigene Unternehmen – unter anderem ein Immobilienbüro und einen Schmuckladen – und wohnt in einer kleinen Eigentumswohnung mit Blick aufs Meer. Zehn Jahre ist ihr Umzug nach Andalusien inzwischen her, „der wichtigste Moment in meinem Leben“, wie sie sagt.

Steckbrief zu Jana-Maria Herz

Wohnort: Marbella

Marbella Beruf: Unternehmerin

Unternehmerin Geburtsdatum: 03. Februar

03. Februar Sternzeichen: Wassermann

Jana-Maria Herz hat ein eigenes Unternehmen

Die Wahlspanierin ist ein echter Workaholic, arbeitet sieben Tage die Woche. Bereits im zarten Alter von 20 Jahren hat sie ihr erstes Unternehmen gegründet. Jana-Maria liebt ihr (Arbeits-)Leben in Marbella, für das perfekte Glück fehlt nur noch der richtige Mann an ihrer Seite. Die Frohnatur ist ein echter Familienmensch, ihr Bruder der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Irgendwann eine eigene Familie zu haben – das ist ihr größter Lebenstraum. Geboren und aufgewachsen ist Jana-Maria die ersten Jahre in Baden-Baden, ihre beste Freundin damals: Clea-Lacy, die 2017 die letzte Rose von Bachelor Sebastian Pannek bekam. Bis heute stehen die beiden in Kontakt.

Die Beauty wohnt in Marbella

Bevor es für die Unternehmerin nach Marbella ging, lebte sie viele Jahre auf den Kanarischen Inseln. Mit dem neuen Freund ihrer Mutter wanderte sie nach dem Tod ihres Vaters dorthin aus. Jetzt heißt die nächste Station erstmal Mexiko. Wie sie beim Bachelor landen will? „Ich versuche ihn mit meinem Charme um den Finger zu wickeln.“ Die neue Staffel von „Der Bachelor“ zeigt RTL ab dem 26. Januar 2022. Die neuen Episoden sind bereits 7 Tage vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2022: Das sind die Kandidatinnen!