Im Fernsehen wurde gerade erst das Halbfinale von „Der Bachelor“ ausgestrahlt. Kurz vor dem Finale konnte Nele Wüstenberg bei Dominik Stuckmann nicht punkten und ging leer aus. Im Finale stehen demnach Anna Rossow und Jana-Maria Herz. Nun ist auch bekannt, welche Lady die letzte Rose bekommen wird.

Es war ein emotionales Halbfinale für Dominik Stuckmann und die Entscheidung fiel ihm nicht leicht. Denn eine Lady musste er kurz vor dem Finale nach Hause schicken – und zwar Nele Wüstenberg. Für die Kandidatin ist eine Welt zusammengebrochen: §Ich bin, ehrlich gesagt, geschockt. Ich stehe völlig neben mir. Ich realisiere das alles noch gar nicht. Das ist so krass. Ich habe null damit gerechnet.“ Die anderen zwei Ladys buhlen im Finale um den Junggesellen.

Achtung, Spoiler!

Nicht weiterlesen, wenn du nicht wissen willst, wer die letzte Rose bekommt. Das Halbfinale lief erst im TV, doch das Finale der Kuppelshow ist schon jetzt bei RTL+ abrufbar. Im Finale tut sich der Rosenkavalier ziemlich schwer, aber er muss eine Entscheidung treffen – und das tut er dann auch: Die letzte Rose vergibt er an Anna Rossow! „Ich liege abends im Bett und denke an dich. Lass mich dir sagen, dass ich mich echt krass in dich verliebt habe und dass ich mich freuen würde, wenn du diese allerletzte Rose annehmen würdest und mit mir ein neues Kapitel startest. Ich bin mir ganz sicher, dass ich die richtige Wahl getroffen habe“, sagt der 30-Jährige.

Anne Rossow kann ihr Glück gar nicht fassen und ist einfach total happy. „Ja, eintausend Mal ja! Ich habe mich auch in dich verliebt“, freut sich die Gewinnerin. Umspo größer ist die Enttäuschung bei Jana-Maria Herz. „Alles, was ich dir gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Meine Gefühle zu dir sind echt. Aber ich habe gemerkt, dass mein Herz sich für Anna entschieden hat und ich mich in Anna verliebt habe“, so der Bachelor. „Ok, aber wieso hast du dann beim letzten Date gesagt, dass du dich in mich verknallt hast?“, fragt sie dann. Dominik Stuckmann meint darauf, dass er sich in sie verliebt hat – aber die Gefühle zu Anna waren eben noch stärker. RTL zeigt „Der Bachelor“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die neue Episode ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2022: Dominik Stuckmann, Kandidatinnen, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel