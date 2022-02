Bachelor 2022: Eine Kandidatin wirft das Handtuch!

Das Liebesabenteuer in Mexiko geht bei „Der Bachelor“ in die vierte Runde: Noch 15 Frauen kämpfen um das Herz von Bachelor Dominik. Für ihn die Gelegenheit, sich jetzt mehr auf jede Frau einzeln zu konzentrieren, um herauszufinden, welche die Richtige für ihn ist. Doch der nächste Kuss und magische Momente mit einer anderen Dame machen das Gefühlchaos einmal mehr perfekt.

In der Ladysvilla kämpft inzwischen jede für sich und es herrscht erneut dicke Luft. Für bessere Stimmung kann hier nur einer sorgen: Dominik. Prompt flattert die Einladung für ein nächstes Date ins Haus. Mit Chiara F., Christina N., Valeria, Christina R., Jana-Maria, Franziska und Yasmin will er ins echte Mexiko eintauchen. Nach ausgelassener Stimmung bei mexikanischer Straßenmusik und einer Runde Mezcal darf am Ende des gemeinsamen Tages Jana-Maria noch bleiben. Doch der Kuss mit Nele hängt ihr noch immer nach. Wird er dem Date der beiden im Wege stehen? Auch, wenn die beiden noch ganz besondere Stunden zu zweit verbringen, ist Dominik verunsichert: „Ich wüsste nicht, wenn ich dich jetzt küssen wollen würde – und ich will das – ob du es abblocken würdest.“ Wie wird Jana-Maria darauf reagieren?

Der zweite Kuss fällt

Neuer Tag, neues Glück – das nächste Gruppendate steht an. Dominik fordert Bobette, Susanna, Chiara M., Anna, Nele, und Christina A. zu einer Partie Tischtennis heraus. Nach einem spannenden Match ist es dem Bachelor ein Anliegen, auch hier wieder genügend Zeit mit jeder Dame einzeln zu verbringen, um mehr über sie herauszufinden. Und für eine von ihnen hat er später noch eine ganz besondere Überraschung: Mit Anna geht es per Heli an einen abgelegenen Strand, wo sie den Tag gemeinsam ausklingen lassen. Hier lernt er die schüchterne Hamburgerin nochmal von einer anderen Seite kennen. Gute Gespräche und tiefe Blicke sorgen für magische Momente – ob ein Kuss den Abend am Ende noch unvergesslicher macht?

Eine Single-Ladys verlässt die Villa freiwillig

Die Einladung zu einem der rar gesäten und begehrten Einzeldates erhält am nächsten Tag Lara. Gemeinsam mit der 23-jährigen Blondine möchte er bei einem Eis den mexikanischen Alltag genießen. Und auch bei den beiden merkt man schnell: Die Chemie stimmt. Am Abend begleitet er Lara zurück in die Ladysvilla, wo bei Pizza und einer Runde Beerpong ausgelassene Stimmung herrscht, ehe die nächste Entscheidung ansteht. Bevor Dominik in der vierten Nacht der Rosen seine finale Entscheidung fällt, kommen er und eine der Frauen in einem Gespräch zu dem gemeinsamen Entschluss, dass es besser ist, wenn sie ihre Reise noch vor der Rosenvergabe freiwillig beendet … Was ist hier vorgefallen? RTL zeigt „Der Bachelor“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die neue Episode ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2022: Dominik Stuckmann, Kandidatinnen, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel