Bachelor 2022: Der erste Kuss und bittere Tränen!

In der dritten Woche ist die Achterbahnfahrt der Gefühle in Mexiko bei „Der Bachelor“ in vollem Gange. Noch sind 15 Frauen im Rennen um Deutschlands begehrtesten Junggesellen – noch! Denn zwei weitere haben sich bereits auf den Weg gemacht und steigen mit in den Ring im Kampf um das Herz von Bachelor Dominik.

In der Ladysvilla wird einmal mehr gelästert, was das Zeug hält. Das jüngste Opfer: Christina R. aka Shakira. Ihr wurde zugetragen, dass ausgerechnet Christina Aurora hinter ihrem Rücken schlecht über sie gesprochen hat. Hat sie der Falschen vertraut? Als sie Christina Aurora darauf anspricht, explodiert die Münchner Fotografin: „Ich hab‘ keinen Bock, im Fernsehen jemandem auf die Fresse zu schlagen.“ Am Pool kommt es schließlich zur Konfrontation aller Beteiligten – und es gibt Tränen auf allen Seiten.

Für Nele geht das Liebes-Abenteuer weiter

Bessere Stimmung herrscht bei Josi, Nele, Anna, Franzi, Lara, Susanna und Natalie. Sie stürzen sich mit Dominik beim Gruppendate ins Dschungel-Abenteuer und haben Spaß satt – bis plötzlich zwei Neue mitten im Nirgendwo auftauchen: Chiara F. aus Köln und Chiara M. aus Hamburg. Als sich das Dschungel-Date dem Ende neigt, hat Dominik für eine der Ladys noch eine Überraschung: für Nele geht es weiter. Beim Ziplining steht nochmal Adrenalin pur auf dem Programm, ehe sie und der Bachelor den Tag in einem Infinity-Pool in atemberaubender Atmosphäre ausklingen lassen. Dabei will Dominik ein paar Fragezeichen in seinem Kopf auflösen und herausfinden, ob Nele wirklich wegen ihm da ist. Ob ihm ein Kuss als Antwort reicht?

Der erste Kuss beim Bachelor

Zurück in der Villa ist der erste Kuss DAS Gesprächsthema. Wirklich erfreut ist darüber keine der Frauen, aber an einer nagt er ganz besonders: Jana-Maria. Beim nächsten Gruppendate, bei dem es für sie mit Christina R., Yasmin, Valeria, Christina A., Chiara M. und Chiara F. beim Hausbemalen künstlerisch zugeht, stellt sie Dominik wegen des Kusses mit Nele zur Rede. Auch in der 3. Nacht der Rosen ist der Kuss noch immer Thema bei Jana-Maria und sie setzt Dominik die Pistole auf die Brust. Wie wird er darauf reagieren? Aber auch bei den anderen Frauen entwickeln sich immer mehr Gefühle, ebenso bei Dominik. Anspannung liegt in der Luft – und dennoch muss der Bachelor einen kühlen Kopf bewahren, um am Ende des Abends keine falsche Entscheidung zu treffen. RTL zeigt „Der Bachelor“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die neue Episode ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2022: Dominik Stuckmann, Kandidatinnen, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel