Bachelor 2022: Chiara geht auf Dominik los!

In Mexiko nimmt der Wettkampf um die letzte Rose bei „Der Bachelor“ dramatisch an Fahrt auf. Noch neun Frauen träumen davon, am Ende das Herz des Bachelors zu erobern. Eine Woche voller intensiver Küsse, augenöffnender Gespräche und überraschender Wendungen stellen Dominik in der sechsten Nacht der Rosen vor eine der bislang schwierigsten Entscheidungen.

Sind die Frauen gute Teamplayer? Und wie gehen sie mit Drama um? Genau das will Dominik herausfinden und lädt zu Beginn der neuen Woche zu einem außergewöhnlichen Gruppendate ein: Mit Franziska, Christina N., Chiara F., Lara, Anna und Jana-Maria stellt er Szenen einer lateinamerikanischen Telenovela nach, in denen es mitunter heiß her geht. Als Hausmädchen, das den Hausherren verführt, Geliebte oder eifersüchtige Ehefrau sind die Damen voll in ihrem Element – Backpfeife inklusive. Eine der Damen langt schließlich richtig zu. Noch Spiel oder doch schon Ernst?

Die letzte Nacht in der Villa

Nele, Yasmin und Emily bleiben derweil allein in der Ladysvilla zurück. Doch für Aufmunterung sorgt gleich am Tag darauf der Bachelor höchstpersönlich: Er stattet den Frauen einen Besuch ab und führt die drei zum Essen aus. Doch bevor sie aufbrechen, hat Dominik für alle noch eine Überraschung: „Ihr packt eure Sachen heute, es ist eure letzte Nacht in der Villa.“

Romantisches Date zwischen Dominik und Nele

Beim Essen mit seinen drei Auserwählten fühlt er den Frauen nochmal auf den Zahn, um vor der nächsten Entscheidung mehr Klarheit zu gewinnen. Während es für Emily und Yasmin später zurück in die Villa geht, hat der Bachelor für Nele noch ein besonderes Abendprogramm geplant: eine romantische Schnitzeljagd bei Kerzenschein, Mondlicht und Meeresrauschen, die die beiden einander nochmal näher bringt.

Chiara verpasst Dominik eine Backpfeife

Das, was zwischen Nele und dem Bachelor passiert ist, sorgt bei einigen Frauen für große Unsicherheit. Einmal mehr herrscht in der Nacht der Rosen angespannte Stimmung und auch für Dominik ist es eine ganz spezielle Nacht. Bis zur letzten Sekunde weiß niemand, wie die Reise weitergeht. Für den Junggesellen ist nur so viel klar: „Es ist echt ein kritischer Punkt, an dem ich mich befinde. Ein Punkt, der auch eine Wende mit sich bringt.“ Und dann bekommt Dominik noch eine Backpfeife von Chiara F. – was es damit wohl auf sich hat? RTL zeigt „Der Bachelor“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die neue Episode ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2022: Dominik Stuckmann, Kandidatinnen, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel