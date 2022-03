Bachelor 2022: Kandidatin Anna Rossow hatte drei gescheiterte Beziehungen

Bei RTL ging „Der Bachelor“ am 26. Januar 2022 in die nächste Runde. Zu den Single-Ladys gehört auch Anna Rossow. Die Kandidatin will nach drei gescheiterten Beziehungen endlich ihre große Liebe finden. Ob Dominik Stuckmann ihr Traummann werden könnte?

Nach vier Jahren soll das Singledasein für Anna endlich ein Ende haben! Nach drei gescheiterten Beziehungen will sie sich in Mexiko in das Abenteuer ihres Lebens stürzen und ist bereit für Mr. Right! Ob das im Fernsehen gelingt? Das will sie herausfinden, schließlich lautet das Motto der studierten Architektin: „And in the end, we only regret the chances we didn’t take.“

Steckbrief zu Anna Rossow

Wohnort: Hamburg

Hamburg Beruf: Angestellte im öffentlichen Dienst

Angestellte im öffentlichen Dienst Geburtsdatum: 01. September

01. September Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Single seit: vier Jahren

Das erwartet die Single-Lady von ihrem Traummann

Dass die gebürtige Rostockerin die Richtige für den Bachelor sein könnte, davon ist sie überzeugt: „Ich bin ein perfekter Mix aus liebevoller Partnerin und bester Freundin“, so die 33-Jährige. Sie selbst erwartet von ihrem Traummann, dass er liebevoll, offen, ehrlich und humorvoll ist. Wenn er dann noch aussieht wie Schauspieler Tom Hardy und mit ihr am Strand in den Sonnenuntergang reitet, kann eigentlich nichts mehr schief gehen.

Unehrlichkeit und Egoismus sind No-Gos

Mit Unehrlichkeit, Angeberei und Egoismus kann sie dagegen gar nichts anfangen. In der Regel ist die passionierte Köchin ein wahrer Wirbelwind, doch es gibt auch Situationen, in denen sie still wird: „Ich bin sehr schüchtern und zurückhaltend, wenn ich jemanden toll finde!“ Ob es ihr dennoch gelingt, den Bachelor neben 21 anderen Frauen auf sich aufmerksam zu machen? Die neue Staffel von „Der Bachelor“ zeigt RTL ab dem 26. Januar 2022. Die neuen Episode sind bereits 7 Tage vor Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2022: Das sind die Kandidatinnen!