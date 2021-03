Niko Griesert steckt im Gefühlschaos! Obwohl Michèle de Roos als Favoritn in dieser diesjährigen Staffel von “Der Bachelor” galt, bekam sie im Halbfinale keine Rose. Doch nun holt der Junggeselle sie in die Show zurück – dafür muss Stephie Stark gehen. Für wen wird sich Niko letztendlich entscheiden?

Mitten in diesem Gefühlschaos steht Nikos letztes Date mit Mimi an. “Ich will so einen schönen Tag mit ihr verbringen, aber ich weiß halt auch, dass die Gefühle für Michèle echt krass sind”, gibt der Bachelor zu. Das scheint Mimi zu spüren. “Wie schwer war es für dich bisher? Die letzte Entscheidung zum Beispiel”, fragt sie Niko. “Bereust du’s?” Nikos Antwort – “Sag ich dir irgendwann mal”– sorgt für Unsicherheiten bei der Finalistin zu Beginn des Treffens. Doch die Stimmung wird schnell unbeschwerter und auch Niko kann abschalten: “Wenn ich Mimi bei mir hab, dann bin ich vollkommen bei Mimi. Das tat mir in dem Moment auch gut, aus diesem Gedankenkarussell auszubrechen.”

Gemeinsam fahren sie in ein Kino, wo sie einen Saal ganz für sich alleine haben und sich einen Film ansehen, der beide zu Tränen rührt: Ihre persönliche Reise bei “Der Bachelor”. Das erste Aufeinandertreffen, der erste Kuss, romantische Momente zu zweit – hier sehen Niko und Mimi die Highlights ihres bisherigen Weges. “Das ist der schönste Film, den ich je gesehen hab”, staunt Mimi. Und auch Niko ist überwältigt: “Wenn ich das Video sehe, dann denk ich: ‘Ja, kann ich auch gleich den Verlobungsring kaufen.'”

Beim anschließenden Candle Light Dinner schwelgen sie weiter in romantischen Erinnerungen, bevor sie es sich später in einer Suite vor einem Kaminfeuer gemütlich machen. Doch vor allem Mimi kommt dabei ins Grübeln: “Die Reise ging von Anfang an gemeinsam los, von der ersten Sekunde, vom ersten Moment. Ich war die Erste. Und ich will die Letzte sein”, stellt sie klar und Niko merkt, dass sie sich nicht richtig fallen lassen kann: “Weil sie immer dran gedacht hat: Bald ist es vorbei.”

Genauer gesagt schon am nächsten Morgen: Nach der gemeinsam verbrachten Nacht heißt es nun Abschied nehmen – unwissend, ob dieser Abschiedskuss der letzte sein wird. “Ich weiß, dass wir so eine besondere Beziehung haben und dass vieles stimmig ist”, sagt der Bachelor. “Aber trotzdem kann ich nicht zu hundert Prozent jetzt gerade sagen: Das ist es.” Als sich die beiden voneinander verabschiedet haben, fließen bei Mimi Tränen und Niko versinkt weiter in seinen Gedanken: “Ich stehe nach wie vor zwischen Mimi und Michèle.” Dabei steht mit Stephie eigentlich eine andere Frau neben Mimi im Finale. Doch das soll nicht mehr lange der Fall sein.

Niko Griesert entscheidet sich für Mimi

Denn Stephie muss gehen – Niko muss sich zwischen Mimi und Michèle entscheiden. Die Entscheidung ist nun gefallen: Die letzte Rose bekommt Mimi – für sie schlägt sein Herz höher und mit ihr will der Junggeselle eine gemeinsame Zukunft verbringen. Das Finale von “Der Bachelor” könnt ihr euch nochmal bei TVNOW anschauen. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das gab es im Finale noch nie!