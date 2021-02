Bachelor 2021: Wer ist raus? Diese Ladys fliegen in Folge 5!

Für Niko Griesert und die verbliebenen elf Ladys ging es in der neuen Folge von “Der Bachelor” in die bayerische Idylle. Neben romantischen Dates in winterlich-verträumter Atmosphäre wartet hier aber auch Gefühlschaos auf Niko und die Frauen.

Der Bachelor heißt die Ladys in ihrer neuen Unterkunft willkommen: Einem bayerischen Chalet am Chiemsee. Während zehn von ihnen erst mal den Kampf um die Zimmer ausfechten müssen, lädt Niko Jacqueline S. direkt zu einem Picknick ein – und genießt ausgedehnte Gespräche mit der 23-Jährigen: “Bei Jacqui fühlt man sich automatisch wohl.” Auch Jacqueline schwärmt von Niko: “Mir gefällt er jetzt auch umso mehr, weil ich einfach viele Dinge so von ihm rausbekommen hab.”

Der nächste Tag verspricht, für Laura ein ganz besonderer zu werden. Die Hamburgerin hat nämlich Geburtstag – und ihr Ehrentag startet gut, denn Niko lädt Laura zum Gruppendate ein. Zusammen mit Michèle, Jacqueline B. und Denise verbringen sie ein actionreiches Date auf der Eislaufbahn. Doch Nikos Fokus scheint auf einer anderen Frau zu liegen: “Gerade das heutige Date hatte ich auch für mich ausgelegt, um zu schauen: Wie läuft es eigentlich mit Michèle weiter?” Und so führt der Bachelor wieder ein ausgiebiges Einzelgespräch mit der Wahl-Kölnerin, das sein Interesse weiter weckt: “Das war ein Gespräch wo ich danach dachte: Okay, dich will ich noch mehr kennenlernen.” Gesagt, getan! Als Niko mit einem Geschenk unter dem Arm das Ende des Gruppendates verkündet, überreicht er das Präsent nicht etwa Geburtstagskind Laura – sondern Michèle, mit der er den restlichen Tag verbringen will. In der Box befindet sich ein Kleid, das Michèle am Abend trägt, passend zur stimmungsvollen Kulisse, denn auf die beiden wartet ein romantischer Abend mit Candle Light Dinner auf der Eisbahn – und mit besonderem Highlight am Ende.

Im Chalet sorgt die Nachricht, dass Michèle weiter intensive Zeit mit Niko verbringen darf, für Diskussionen. “Entweder er sieht es selber, oder er soll in sein Unglück rennen”, macht Stephie ihren Standpunkt klar. Auch Geburtstagskind Laura ist enttäuscht: “Bei mir hatte ich so das Gefühl, das war so das Mitleidsding, weil ich Geburtstag habe”, sagt sie und kann ihre Tränen kurze Zeit später nicht mehr zurückhalten. Als Michèle vom Date zurückkehrt, stellt Laura direkt klar: “Wenn’s einen Kuss gab, ich will es heute nicht wissen.”

Ein neuer Tag könnte Entspannung bringen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn für Jacqueline S., Hannah, Karina, Esther, Linda und Mimi steht ein Spa-Aufenthalt mit Niko an. Doch bei Linda kommt trotzdem keine Freude auf: “Ich hab keine Lust auf ein Gruppendate. Nach so einer langen Zeit dann ein Gruppendate zu kriegen, ist sehr, sehr demütigend.” Und die Enttäuschung wächst, als Niko nach einigen Einzelgesprächen während des Dates schließlich verkündet, dass er den Abend mit Mimi ausklingen lassen möchte. Dabei wissen die Frauen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der Bachelor sogar die Nacht mit Mimi verbringen wird.

Als die anderen Ladys den Heimweg antreten, machen es sich Mimi und Niko auf dem Balkon einer Hütte gemütlich und kuscheln ausgiebig – bis es zum ersten Kuss zwischen den beiden kommt. “Es war so ein Fallenlassen und Wohlfühlen. Und wie als wäre etwas passiert, worauf du schon ganz lange gewartet hast und dann ist es endlich da. Und es war auch einfach der perfekte Moment”, schwärmt Mimi. Und auch Niko ist verzaubert: “Es war ein magischer Moment für mich. Es war perfekt.” Und so will er nicht, dass das Date schon zu Ende geht und lädt Mimi ein: “Du kannst auch gerne hierbleiben, wenn du willst.” Dass Mimi gerade das erste Übernachtungsdate hat, ahnen die Konkurrentinnen im Chalet unterdessen noch nicht und warten sehnsüchtig auf die Mitstreiterin – vergebens. Denn erst am nächsten Vormittag kehrt Mimi nach einem romantischen Frühstück zu den anderen zurück. Während Niko von den vergangenen Stunden schwärmt – “Es war eine traumhaft schöne Nacht” – fällt Mimis Erzählung im Chalet verhaltener aus. Noch bevor sie anfängt zu berichten, verlässt mit Michèle bereits die erste Frau den Raum. “Weil ich das nicht hören wollte. Weil ich einfach an dem, was ich vor zwei Tagen mit ihm erlebt habe, sag ich mal, festhalten möchte”, begründet sie ihre Reaktion. Doch Mimi gibt sich ohnehin verhalten: “Ich will eigentlich überhaupt gar nichts erzählen.”

Welche Single-Damen müssen gehen?

Nach der ereignisreichen Datewoche findet die fünfte Nacht der Rosen im Chalet der Damen statt – doch statt entspannter Feieratmosphäre, entwickelt sich für den Bachelor eine bedrückende Stimmung. Denn viele der Frauen konfrontieren Niko mit Bedenken und Forderungen. “Es geht um taktisches Geplänkel, es geht um andere Frauen. Da verliert man ein bisschen mein Interesse”, beschreibt er die Gespräche. “Ich hab mich gefühlt als wäre ich heute auf dem heißen Stuhl. Ständig wurde ich rausgegriffen und es wurde gesagt: ‘Ok, Niko, wo stehen wir?'” Eine Situation, die auch Nikos Entscheidung beeinflussen könnte: “Da helfen mir echt Gespräche, die sich weiterentwickeln, wo ich denke: Das sind die Momente, an die ich anknüpfen möchte. Und davon gab es heute nicht viele.” Welche der Frauen hat dennoch Chancen auf die nächste Rose? Denise Hersing und Laura Bühre haben keine Blume bekommen und müssen die Show verlassen. RTL zeigt “Der Bachelor” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits 7 Tage vor Ausstrahlung bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Hat Niko Griesert eine Strategie?