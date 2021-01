Bachelor 2021: Wer ist raus? Diese Girls müssen gehen!

Bei RTL startete am Mittwochabend die neue Folge von “Der Bachelor”. Niko Griesert konnte sich erstmals von 17 Single-Girls überzeugen – 5 Kandidatinnen waren in Quarantäne und daher nicht in der Auftakt-Folge dabei. Doch gleich in der ersten Show musste eine Kandidatin schon wieder gehen.

Liebesdrama, Zickenkrieg und romantische Momente – in den kommenden Wochen wird es in den neuen Folgen von “Der Bachelor” hochgehen. Die Staffel wird aufgrund der Corona-Pandemie erstmals nicht im Ausland, sondern in Deutschland gedreht. Los ging es in Berlin – gedreht wurde nicht in einer Villa, sondern in einer Location an der Spree. In den kommenden Wochen wird Niko Griesert bei romantischen Dates mit den Girls die schönsten Ecken der Republik kennenlernen.

Niko Griesert läutet mit 17 Girls eine Party an

Los geht das Liebesabenteuer in Berlin. Ein Club an der Spree ist die Location der ersten Nacht der Rosen – wo Niko gespannt auf die Liebesanwärterinnen wartet. Doch nicht alle werden schon jetzt die Möglichkeit haben, den neuen Bachelor kennenzulernen. Mit den anderen 17 Frauen läutet er schließlich die Party ein. Passend zur Club-Location wird das Licht gedimmt, die Musik aufgedreht und endlich mal wieder gefeiert. Dabei ist vor allem Nora direkt in ihrem Element. Die ausgebildete Tänzerin fordert Niko direkt zum Discofox auf – und wird dabei argwöhnisch von der Konkurrenz beobachtet. “Boah, die geht da voll ran”, bemerkt Vivien. “Das ist einfach so: Hier bin ich, nimm mich”, meint Mimi. Auch im Verlauf des Abends macht Nora weiter auf sich aufmerksam und kassiert dafür missmutige Kommentare.

Die Emotionen kochen über

Als die Nacht der Rosen voranschreitet, kochen bereits die Emotionen hoch. Mit Maria, die Niko zunächst noch mit ihrer besonderen Gabe, Namen schmecken zu können, zum Lachen brachte, gehen die Nerven durch und sie bricht in Tränen aus. Kein Problem für den Bachelor – im Gegenteil: “Ich finde es sehr schön, wenn man so Emotionen zeigen kann.” So unterschiedlich die Frauen sind, so schwer ist die erste Entscheidung, die Niko Griesert als Bachelor treffen muss – vielleicht die schwerste Entscheidung aller Zeiten, schließlich kennt er fünf Ladys noch nicht einmal. “Ich möchte wenigstens die Chance haben, diese Frauen kennenzulernen. Von daher kann ich noch keine davon rauswählen, das macht gar keinen Sinn”, stellt er klar.

Vivien und Stefanie Desiree müssen gehen

Somit steht fest: Nicht alle anwesenden Frauen werden eine Rose bekommen. Eine Entscheidung, die für zwei von ihnen nicht gut ausgeht: Für Vivien und Stefanie Desiree endet Reise, bevor sie richtig begonnen hat. Doch Berlinerin Vivien kann die Wahl verstehen: “Ich habe ja überhaupt nicht das Gespräch gesucht den ganzen Abend. Und da war’s mir eigentlich schon recht klar.” Münchnerin Stefanie Desiree gibt sich dagegen tough: “Der hätte auch nicht zu mir gepasst.” RTL zeigt die neue Staffel von “Der Bachelor” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Niko Griesert: Darum klappte es beim Bachelor in der Liebe nicht!