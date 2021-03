Bachelor 2021: Wer ist raus? Diese Girls fliegen in Folge 7!

Tränen, Zweifel und eine Nacht der Rosen, bei der die unterschiedlichsten Emotionen hochkochen: Die Liebesreise bei “Der Bachelor” nähert bei sich dem Endspurt und wird dabei ziemlich turbulent.

Schon das erste Date der Woche könnte sich zum regelrechten Duell entwickeln, denn Niko lädt ausgerechnet Mimi und Michèle ein – und damit zwei Frauen, die schon früh miteinander konkurriert haben. “Das ist gruselig”, meint Mimi, “vor zwei Tagen habe ich genau das geträumt. Und ich bin nicht sehr happy aufgewacht.” Und auch Michèle macht sich ihre Gedanken: “Ich hab ja Mimi immer als Favoritin irgendwie angesehen und deswegen bin ich tatsächlich gerade noch nervöser als sonst ohnehin schon.”

Dabei beginnt das Date zunächst sehr harmonisch: Eine Fahrradtour führt das Trio zu einem Bauernhof, wo sie gemeinsam Tiere füttern und streicheln. Doch all das kann nicht über die angespannte Stimmung hinwegtäuschen. Nicht nur die beiden Frauen grübeln, auch Bachelor Niko befindet sich im Zwiespalt: “Natürlich fällt es mir auch schwer, mich dann nicht so auf Mimi einzulassen, wie wir es vielleicht gewohnt sind, wenn wir zu zweit sind. Aber wir sind natürlich auch in einer anderen Konstellation (…) und ich mag Michèle auch.” So sehr, dass er sich schließlich dazu entscheidet, Mimi zu verabschieden und Zeit zu zweit mit Michèle zu verbringen.

Gemeinsam machen sie es sich auf dem Heuboden gemütlich – und küssen sich nach intensiven Gesprächen zum ersten Mal! Während Niko schwärmt, genießt Michèle mit Vorsicht: “Ich möchte am liebsten super glücklich sein, aber ich habe nach wie vor halt eben Angst, dass ich nachher schwer enttäuscht werde.” Und so verrät Michèle den anderen Frauen nach ihrer Rückkehr auch nichts von dem Kuss. Doch Spannungen entstehen trotzdem im Chalet – ausgerechnet zwischen Mimi und Stephie, die sich bislang immer bestens verstanden haben. Nach einer Unterhaltung mit Mimi gibt Stephie nämlich zu: “Natürlich bin ich halt mehr daran interessiert, dass ich ihn am Ende bekomme.”

Bei allem Zündstoff gibt es kurz darauf für eine der Frauen aber auch Grund zur Freude: Hannah darf mit Niko ein romantisches Einzeldate auf einer Sternwarte verbringen. Und das verspricht Romantik pur! Nachdem beide gemeinsam die Sterne beobachtet haben, hat der Bachelor ein ganz besonderes Geschenk für die Wahl-Berlinerin: Niko hat einen Stern nach Hannah benennen lassen, den sie mit der dazugehörigen Urkunde nun ihr Eigen nennen darf. Im Anschluss wird es noch intensiver zwischen dem Bachelor und der Unternehmerin: Nach einem Gespräch, in dem Hannah ganz offen über ihre Gefühle spricht, fällt der erste Kuss zwischen den beiden und Niko stellt fest: “Natürlich kribbelt’s mit Hannah.”

Dabei ahnt der Bachelor noch nicht, dass eine andere Frau im Chalet offenbar gerade eine folgenschwere Entscheidung getroffen hat. Denn Linda teilt den anderen Ladys mit, dass sie eine weitere Rose von Niko nicht annehmen will: “Direkt in die Homedates reinspringen, wenn er mir eine Rose geben würde, wird nicht laufen.” Doch noch weiß Linda nicht, dass eine Überraschung auf sie wartet. Als Hannah von ihrem Date nachhause kommt, verrät sie den anderen Frauen, dass es einen Kuss gab – und schockt die Konkurrenz damit. Mimi zieht sich weinend ins Schlafzimmer zurück, was wiederum Hannah nicht kaltlässt: “Ich habe den Schmerz in den Gesichtern gesehen. (…) Ich wünschte ich könnte das emotional trennen, aber mir tut das im Herzen weh.”

Bessere Stimmung verspricht der nächste Tag – zumindest für Karina und Stephie. Denn sie lädt Niko zur Alpakawanderung ein. Der winterliche Spaziergang und das anschließende Schlittschuhlaufen auf einem zugefrorenen See lassen in Karina Hoffnungen aufsteigen. “Er sucht halt immer auch so den Blickkontakt und ich denke, nichts ist unmöglich”, gibt sie sich optimistisch. Doch kurz darauf ist es Stephie, mit der Niko den restlichen Abend verbringen möchte und Karina muss den Rückweg ins Chalet antreten. Mit Stephie zieht sich der Bachelor in ein gemütliches Blockhaus zurück, wo beide vor dem Kamin kuscheln und sich schließlich innig küssen. “Besonders Stephie und ich haben eigentlich so eine intime und innige Beziehung”, schwärmt Niko. Von diesem Kuss erzählt Stephie auch den anderen Ladys, als sie am Abend zu ihnen zurückkehrt. Die Stimmung hebt das erwartungsgemäß nicht wirklich. So fließen sogar bei Hannah Tränen und sie vertraut sich Linda an: “Soll ich dir erklären, warum ich weine? Weil ich das Gefühl habe, dass ich fliege.” Ob sie trotz romantischem Einzeldate mit diesem Gefühl richtig liegen wird?

Der nächste Tag könnte einiges verändern, denn er beginnt mit einer Überraschung, mit der eine Lady nicht mehr gerechnet hätte: Linda wird von Niko zum Einzeldate eingeladen – zum allerersten Mal. Das Ziel: Ein verträumtes Bootshaus am Tegernsee, wo ein romantisches Dinner auf die beiden wartet, bevor sie es sich in einer Kuschelecke bequem machen. Eine Atmosphäre, die Linda zu besänftigen scheint! So gesteht sie Niko: “Dass du existierst, hätte ich nicht gedacht”, und schwärmt nach dem Date weiter: “Das ist ein Mann, mit dem ich gerne zusammen sein würde. Ja, es hat geknistert.” Vor den anderen Frauen gibt sie sich siegessicher: “Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich bin wieder im Spiel, Leute! Ich geh nirgendwohin, das ist schon mal klar. Ich bleib hier!” Doch das wird sich erst in der Nacht der Rosen entscheiden. Und die wird dieses Mal alles andere als leicht für den Bachelor.

Diese Girls bekommen keine Rose

Vermutungen, dass diese Nacht der Rosen einige Herausforderungen bergen könnte, hat Niko schon im Vorfeld: “Ich bin mir bewusst, dass ich mich auch bestimmten Fragen stellen muss. Und auch dafür offen sein muss, dass es unbequem werden könnte.” Tatsächlich konfrontieren ihn Karina und Michèle mit ihren Sorgen und Zweifeln und auch beim Gespräch mit Mimi herrscht angespannte Stimmung. Das Einzelgespräch mit Linda nimmt dagegen eine ganz andere, unerwartete Wendung, als sie Niko klarmacht: “Du schuldest mir einen Kuss!” Denn der Bachelor nimmt sie beim Wort und küsst sie auf der Stelle! Die richtige Entscheidung? “Für mich hat es sich irgendwie so angefühlt”, sagt Niko, “aber im Gesamtbild zum Abend weiß ich nicht, ob es gepasst hat.” Denn noch ist der Abend nicht zu Ende – und hat noch weitere Emotionen im Gepäck. So kann Karina ihre Tränen plötzlich nicht mehr zurückhalten und stürmt weinend von der Tanzfläche. Insgesamt lässt diese Nacht der Rosen nicht nur einige Frauen, sondern auch den Bachelor verwirrt zurück. Doch: Für wen wird sich dieser emotionale Abend zum Guten wenden? Wer heute eine Rose bekommt, lernt in der nächsten Woche bereits Nikos Familie kennen… Für Hannah und Karina war die “Bachelor”-Reise vorbei und haben keine Rose bekommen. RTL zeigt die neue Folge von “Der Bachelor” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Episode ist schon 7 Tage vor Ausstrahlung bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Niko Griesert spricht über weitere Kinder!