Bachelor 2021: Wer ist raus? Diese Girls fliegen in Folge 3!

Die Liebesreise geht bei “Der Bachelor” weiter. In der dritten Folge kam es nicht zur romantischen Dates, sondern auch zum Zoff zwischen den Ladys. In der “Nacht der Rosen” mussten einige Girls außerdem wieder ihre Koffer packen.

Bachelor Niko startet die neue Woche der Liebesreise mit einem Besuch in der Ladys-Villa – und einem gemeinsamen Bad im Jacuzzi. Doch einer der Frauen reicht das nicht. Michèle nimmt nach dem Baden nochmal all ihren Mut zusammen und bittet den Bachelor zum Einzelgespräch – eine gute Entscheidung, wie sich herausstellt. “Ich finde, du bist halt auch so eine potenzielle Traumfrau einfach”, sagt Niko, “aber ich kann die Traumfrau ja nicht kennenlernen, wenn wir nicht miteinander reden. Wenn das so weitergeht, Michèle – wir fangen uns bald an zu siezen.” Umso besser kommt es bei dem Bachelor an, dass die Wahl-Kölnerin die Initiative ergriffen hat: “Du bist zum ersten Mal auf mich zugekommen. Michèle, wir machen Fortschritte.” Eine besondere Überraschung hält Niko aber für eine andere Frau bereit: Als er sich verabschiedet, lädt der Bachelor Stephie zum Einzeldate nach Hamburg ein! Die ist ganz aus dem Häuschen – obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen kann, wie romantisch die gemeinsame Zeit wirklich wird.

Niko Griesert hat ein Date mit Stephie

Am nächsten Tag begrüßt Niko die aufgeregte Stephie in der Hansestadt. Bei einer Sightseeing-Tour im Helikopter genießen beide den Blick über Hamburg, bevor sie mit einem Boot eine Dinner-Location der etwas anderen Art ansteuern. Ein eigens für die beiden reservierter Imbisswagen hält Fish’n’Chips bereit, die sie mit einem kühlen Bier genießen, bevor es richtig romantisch wird: Niko fordert Stephie zum Tanzen auf und kommt ihr dabei immer näher – bis sie sich schließlich innig küssen. “Es hat einfach gepasst. Und wenn es passt, dann ist es auch richtig”, sagt Niko glücklich während Stephie schwärmt: “Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl gewesen mit ihm.” Und so bleibt der Kuss nicht der einzige an diesem Abend. Während sich die anderen Frauen in der Ladys-Villa mit einer Kostümparty die Zeit vertreiben, ahnen sie noch nicht, dass Stephie heute Abend nicht mehr zu ihnen zurückkehren wird.

Zu späterer Stunde begleitet Niko Stephie schließlich zu ihrem Hotelzimmer – verabschiedet sich aber mit einem Abschiedskuss von ihr. “Ich finde, für ein Übernachtungsdate ist es noch zu früh”, stellt er klar. Umso schöner ist das Wiedersehen am nächsten Morgen – bei einem gemeinsamen Frühstück im Bett. Als Stephie anschließend in die Ladys-Villa zurückkehrt, ist sie der neugierigen Konkurrenz natürlich Rede und Antwort schuldig. Doch sie gibt sich geheimnisvoll und verrät in der großen Runde nicht, ob es einen Kuss zwischen ihr und dem Bachelor gab. Nur Mimi, Karina und Denise erfahren von Stephies Geheimnis – und reagieren unterschiedlich. “Dass einen das doch so trifft, das hätte ich halt irgendwie auch nicht gedacht”, gibt Denise zu. Mimi scheint gefasster, wenngleich auch sie geknickt wirkt: “Wenn es ein Mädchen in dieser Villa gibt, dem ich es gegönnt hätte, dann ist es sie. (…) Zum Glück ist es ein Mädchen, das ich mag.”

Welche Girls müssen gehen?

Die nächste Frau, die sich über ein Einzeldate freuen darf, ist Esther. Gemeinsam mit Niko begibt sie sich auf eine romantische “Weltreise” – mitten in Berlin. “Jeder Bachelor geht auf Weltreise. Wir sind aber hier und ich möchte sie ein bisschen entführen”, kündigt Niko an. In einem charmanten Fabrikgebäude sind vom Winter Wonderland über den Orient bis hin zur Strand-Location unterschiedlichste Themenwelten aufgebaut. Und Esther schmiedet in diesen romantischen Kulissen bereits Zukunftspläne. “Wenn das mit uns was werden sollte, wäre es doch richtig cool, wenn wir unsere späteren Kinder grüßen würden”, lacht sie und setzt diesen Gedanken direkt in die Tat um: “Ich grüße unsere Kinder!” Ihre Date-Bilanz: “Irgendwie ist da so eine Magie, so eine Connection. Dass man einfach gleich fühlt.”

Doch am Ende stand die “Nacht der Rosen” an. Niko Griesert hat knallhart aussortiert und schickte gleich vier Damen nach Hause. Nicht gereicht hat es für Kim Virginia Hartung, Kim-Denise Lang, Debora Goulart und Anna Corcelli. “Es kam dann doch überraschend, weil ich kein Zeichen gesehen habe, dass es dann doch nichts wird”, zeigte sich Letztere enttäuscht. RTL zeigt “Der Bachelor” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits 7 Tage vor Ausstrahlung bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: HIER ist der Drehort!