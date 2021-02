Bachelor 2021: Wer ist raus? Diese Girls fliegen in Folge 3!

In der dritten Folge von “Der Bachelor” ging es hoch her. Denn es gab den ersten Kuss: Niko Griesert und Denise sind sich näher gekommen! In der Ladys-Villa sorgte das für schlechte Stimmung. Und auch diesmal mussten wieder einige Girls ihre Koffer packen.

Niko und Denise sind sich bei einem Date näher gekommen – es folgte sogar der erste Kuss. Am nächsten Tag bekommen zunächst sechs weitere Frauen die Chance auf ein ausgedehntes Date mit Niko auf Rügen. Bevor für Karina, Mimi, Michèle, Esther, Laura und Anna am Abend eine Pyjamaparty mit dem Bachelor ansteht, begeben sie sich auf eine exklusive Zugfahrt über die Insel im Rasenden Roland. Dabei beeindruckt vor allem Esther den Bachelor während eines Einzelgesprächs mit ihrer Art und macht ihn sogar ganz verlegen. “Es hat nicht viel gefehlt und ich hätte Esther geküsst”, gibt Niko zu.

Am Abend fühlt er weiteren Ladys auf den Zahn. Als Michèle und Niko es sich zu zweit im Strandkorb gemütlich machen, bleibt das von den Konkurrentinnen, die sich am Lagerfeuer wärmen, allerdings nicht unbeobachtet. Vor allem bei Mimi weckt die Situation ungute Gefühle: “Solange sie noch da ist, glaube ich, ist es für mich so, ich spiele so die zweite Geige.” Doch zu späterer Stunde, nachdem Niko mit seinen Klavierkünsten für Gänsehaut bei den Frauen gesorgt hat, kann auch Mimi unter vier Augen mit dem Bachelor sprechen.

Welche Girls müssen gehen?

Schließlich gibt es etwas, das er ihr sagen möchte: Niko gesteht der Pfungstädterin, dass er während seines Dates mit Denise immer wieder an sie denken musste. Doch die macht ihm klar: “Du kannst mir kein gutes Gefühl geben, wenn du anderen Mädels auch ein gutes Gefühl gibst.” Trotzdem kommen sich beide näher. Es wird gekuschelt und Niko küsst Mimi auf die Wange. Noch lieber wäre ihm aber ein “richtiger” Kuss gewesen, gibt er zu: “Hätte ich sie gerne geküsst? Vielleicht… Vielleicht ist gelogen.” In der “Nacht der Rosen” fiel die Entscheodung: Nora, Melissa und Nina haben keine Blume bekommen und müssen die Show verlassen. RTL zeigt “Der Bachelor” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits 7 Tage vor Ausstrahlung bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: HIER ist der Drehort!