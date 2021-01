Bachelor 2021: Sendetermine, Kandidatinnen, Drehort & Stream

Es geht wieder los! Bei RTL startet im Januar die neue Staffel von “Der Bachelor”. Diesmal verteilt Niko Griesert die Rosen – insgesamt 22 Single-Ladys kämpfen um den Rosenkavalier. KUKKSI fasst alle Infos zur neuen Staffel zusammen.

Niko Griesert ist IT-Projektmanager und beruflich sehr erfolgreich. Doch was dem 30-Jährigen aus Osnabrück noch fehlt: Eine Frau an seiner Seite! Das soll sich nun durch seine Teilnahme an der Kuppelshow “Der Bachewlor” ändern. Denn dort trifft er auf 22 Kandidatinnen, welche den Hottie erobern wollen. “Das wird sicher eine sehr emotionale Reise. Man hat viel Zeit auch sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was man eigentlich haben will – vom Leben und von der Partnerin. Ich bin bereit, ich habe mega Lust darauf mich neu zu verlieben!”, sagt er in einem Interview mit RTL.

So tickt Niko Griesert privat

Niko Griesert ist ein echter Hingucker! Er ist ein absoluter Familienmensch – seine Eltern sind seit 32 Jahren verheiratet. Von Motorrad fahren bis Klavier spielen, von Sport bis Sprachen – der IT-Projektmanager hat viele Hobbys. “Ich würde mich als sehr loyal beschreiben, ziemlich ehrlich und teilweise auch sehr direkt. Ich glaube, das kann manchmal auch kühl rüberkommen, aber ich sage einfach, wenn mir etwas nicht passt”, beschreibt er sich selbst. Und weiter: “Ich habe immer Interesse an neuen Sachen und lerne gerne dazu. Vielleicht bin ich auch risikofreudig, ich fahre gerne Motorrad. Apropos: Mit Actionsachen kann man mich immer einholen.”

Wann startet die neue Bachelor-Staffel?

Ursprünglich sollte die neue Staffel von “Der Bachelor” am 13. Januar 2021 starten. Da jedoch in Konkurrenz ein Fußballspiel läuft, hat sich RTL dazu entschieden, die Staffel eine Woche später zu starten – los geht es daher erst am 20. Januar 2021. So verpassen auch Fußballfans den Auftakt nicht! Die Folgen werden dann wie auch in den vergangenen Jahren immer mittwochs ausgestrahlt.

Das sind die Kandidatinnen

Anna Corcelli (30)

Debora Goulart (24)

Denise Hersing (24)

Esther Kobelt (22)

Hannah Kerschbaumer (28)

Jacqueline Bikmaz (32)

Jacqueline Siegle (23)

Karina Wagner (24)

Kim Virginia Hartung (25)

Kim-Denise Lang (23)

Laura Stella Bühre (21)

Linda-Caroline Nobat (25)

Maria Chatzinikolau (25)

Melissa Lindner (27)

Michèle de Roos (27)

Michelle “Mimi” Gwozdz (26)

Nadine Ackermann (24)

Nina Röber (20)

Nora Lob (31)

Stefanie Desiree Gherega (27)

Stephie Stark (25)

Vivien Fabia-Offelmann (27)

Wo wird der Bachelor gedreht?

Die vergangenen Staffeln wurden im Ausland gedreht. Das ist aufgrund der Corona-Pandemie diesmal nicht möglich gewesen – deshalb hat sich RTL dazu entschieden, die neue Staffel in Deutschland produzieren. Niko Griesert wird die Ladys anscheinend an mehreren Orten in der Republik treffen – hier lässt es sich genauso gut flirten, wie in Übersee. Der Rosenkavalier selbst findet es gar nicht schlecht, dass die Staffel in Deutschland gedreht wird. “Es soll kein Urlaubsflirt werden! Wir lernen uns hier kennen und leben danach auch sicher hier, deshalb finde ich das super und freue mich umso mehr darauf. Es gibt ja auch superviele schöne Orte in Deutschland. Zusammen wegfahren können wir später immer noch …”, meint Niko Griesert.

Gibt es einen Livestream?

Logisch! Bei TVNOW hast du im Premium-Bereich einen Livestream von RTL – du kannst also auch dort die neuen Folgen von “Der Bachelor” schauen. Die neuen Folgen der Kuppelshow gibt es bei TVNOW übrigens einige Tage vor der Ausstrahlung im TV – nachdem diese bei RTL liefen, werden diese dort auch kostenlos online gestellt. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!