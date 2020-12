Bald werden bei RTL wieder Rosen verteilt! Am 13. Januar 2021 sollte die neue Staffel von “Der Bachelor” starten. Doch daraus wird nun nichts: Der Sender hat nun kurzfristig den Starttermin verschoben! KUKKSI erklärt, was die Gründe dafür sind.

Niko Griesert ist bei RTL der neue Bachelor und wird schon bald die Rosen verteilen. 22 Single-Ladys kämpfen um den Hottie – doch nur eine Kandidatin wird im Finale die letzte Rose bekommen. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg: Denn der IT-Projektmanager aus Osnabrück lernt die Damen erst in zahlreichen Dates kennen. Die neue Staffel der Kuppelshow sollte eigentlich am 13. Januar 2020 doch daraus wird nichts.

Bachelor-Staffel startet eine Woche später

“Liebe Bachelor-Freunde, wir haben eine wichtige Info in eigener Sache”, heißt es in einem Statement auf Instagram. Und weiter: “Damit auch die Fußballfans den Bachelor-Start nicht verpassen, haben wir uns dazu entschieden, Niko eine Woche später auf die Reise nach der großen Liebe zu schicken. Bei RTL startet die neue Staffel also am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr. Wer es bis dahin nicht abwarten kann, kann die 1. Folge schon 7 Tage vorher auf @tvnow.de schauen.” Der Sender will mit dem Staffelstart von “Der Bachelor” also nicht gegen das Fußballspiel antreten.

Das erwartet Niko Griesert von seiner Teilnahme

Niko Griesert hat auch verraten, was er von der “Bachelor”-Zeit erwartet. “Ich erwarte mich selbst neu kennen zu lernen und auch weiter zu entwickeln. Das ist ja eine sehr emotionale Reise. Man hat viel Zeit alles zu reflektieren. Auch sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was man eigentlich haben will – vom Leben und von der Partnerin. Und natürlich erhoffe ich mir auch schöne Dates und viel Spaß – der sollte immer dabei sein!”, sagt der 30-Jährige gegenüber RTL. Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2020 um 20:15 Uhr bei RTL.