Bachelor 2021: Niko Griesert will keinen Urlaubsflirt!

Winterzauber statt Sommerfeeling – in der 11. Staffel von “Der Bachelor” ist einiges anders. Zum ersten Mal findet die Liebessuche in Deutschland statt. Was jedoch gleich bleibt: Feuer, Kampfgeist und Flirtbereitschaft der 22 Single-Ladys, die in der Kuppelshow um Niko Griesert buhlen.

Niko Griesert hat viele Interesse – von Sport bis Klavier spielen. Doch was ihm noch fehlt: Eine Partnerin an seiner Seite! Doch genau diese will er nun in der neuen Staffel von “Der Bachelor” finden. “Ich mache mit, weil ich – auch wenn es vielleicht naiv klingt – hier die große Liebe finden möchte! Ich bin bereit, ich hab mega Lust drauf mich neu zu verlieben! Ob das klappt kann ich natürlich nicht versprechen, aber ich kann sagen, dass das hier meine absolute Priorität ist”, sagt Niko Griesert in einem Interview mit RTL.

Das erwartet Niko Griesert von der Bachelor-Zeit

Der 30-Jährige hat auch verraten, was er von der “Bachelor”-Zeit erwartet. “Ich erwarte mich selbst neu kennen zu lernen und auch weiter zu entwickeln. Das ist ja eine sehr emotionale Reise. Man hat viel Zeit alles zu reflektieren. Auch sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was man eigentlich haben will – vom Leben und von der Partnerin. Und natürlich erhoffe ich mir auch schöne Dates und viel Spaß – der sollte immer dabei sein!”, so der IT-Projektmanager aus Osnabrück.

Und was sagt der Hottie dazu, dass die neue Staffel erstmals in Deutschland gedreht wird? “Es soll kein Urlaubsflirt werden! Wir lernen uns hier kennen und leben danach auch sicher hier, deshalb finde ich das super und freue mich umso mehr darauf. Es gibt ja auch superviele schöne Orte in Deutschland. Zusammen wegfahren können wir später immer noch”, meint er. Bis die neue Staffel startet, müssen die Fans nicht mehr ganz so lange warten: “Der Bachelor” geht am 13. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL los. Schon gelesen? Niko Griesert: So tickt der Bachelor privat!