Bachelor 2021: Niko Griesert verteilt die Rosen!

Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet im Januar bei RTL. Noch müssen sich die Fans also etwas gedulden – aber schon jetzt wurde der neue Rosenkavalier enthüllt: Niko Griesert sucht die große Liebe!

Niko Griesert ist ein echter Hingucker! Der Hottie ist 1,91 Zentimeter groß, kommt aus Osnabrück und ist IT-Projektmanager. Neben seinem Beruf sind ihm auch Hobbys sehr wichtig – dazu zählen unter Sprachen oder Klavier spielen. “Ich lerne einfach immer gerne neue Sachen dazu”, sagt der 30-Jährige im Interview mit RTL. KUKKSI hat sein LinkedIn-Profil mal gecheckt – demnach spricht er fünf Sprachen. Dazu zählen Deutsch, Dänisch, Englisch, Spanisch und Türkisch. Und auch der Sport darf bei ihm nicht zu kurz kommen und er fährt gerne Motorrad.

Niko Griesert hat eine 9-jährige Tochter

Neben seinem Job und seinen Hobbys ist ihm vor allem die Familie sehr wichtig. Seine Eltern sind mehr als 30 Jahre verheiratet und inspirieren ihn. “Sie sind definitiv ein Vorbild und ein sehr tolles Paar”, erzählt er. Eine Dame spielt bei ihm schon eine riesige Rolle – und zwar seine neunjährige Tochter. “Meine Tochter bedeutet mir alles”, verriet er. Gemeinsam mit ihrer Mutter lebt sie in den USA – daher wird er wohl auch oft in das Land reisen.

Ob er seine Traumfrau finden wird?

Eigentlich hat Niko Griesert alles, was er braucht – fast. Denn die große Liebe hat er bisher noch nicht gefunden. Deshalb hat er sich dazu entschlossen, der neue Bachelor zu werden – so will er endlich seine Traumfrau finden. Seit mittlerweile drei Jahren ist er Single – das soll sich nun ändern. “Ich bin sehr wählerisch. Ich würde keine Beziehung eingehen, nur um eine Beziehung zu haben, sondern weil ich mir die nächsten Schritte mit der Person vorstellen könnte. Ich bin jetzt 30 und komme in das Alter, wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt: Das ist sie!”, so der Rosenkavalier. Nun bleibt es abzuwarten, ob eine Single-Lady wirklich sein Herz obern kann. Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet im Januar bei RTL. Schon gelesen? Sebastian Preuss: Das sind seine Pläne nach dem Bachelor!