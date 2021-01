Bachelor 2021: Niko Griesert und Michèle kennen sich bereits!

Bahnt sich in der neuen Staffel von “Der Bachelor” etwa der erste Zickenkrieg an? Kandidatin Michèle de Roos traf in der Kuppelshow auf Niko Griesert – und dabei hat sie direkt verraten: Sie kennt den Rosenkavalier bereits! Das kommt bei den anderen Girls absolut nicht gut an.

Doch das ist nicht das Einzige, was manch eine Frau verstimmt. DAS Gesprächsthema unter den Ladys: Michèle scheint den Bachelor bereits zu kennen! Schon beim ersten Aufeinandertreffen platzt es aus ihr heraus: “Ich glaub, ich kenn’ dich!”. Ein Verdacht, der sich im Einzelgespräch mit Niko bestätigt. Beide hatten bereits Kontakt über die sozialen Netzwerke, sich jedoch nie getroffen.

Niko und Michèle hatten bereits miteinander geschrieben

Später fällt dann auch bei Niko Griesert der Groschen. “Wir haben schon mal miteinander geschrieben. Das hat sich so verlaufen dann”, sagt der Rosenkavalier. Danach bittet er sie zum Einzelgespräch. Dass die beiden bereits miteinander geschrieben haben, ist für den Bachelor kein Nachteil. “Ich finde das total positiv”, versichert er Michèle. Weniger positiv kommt das bei ihren Konkurrentinnen an. “Wenn die sich schon mal kennengelernt haben und es damals nicht gefunkt hat, warum findet sie ihn denn auf einmal so toll”, fragt sich Mimi. Und Nadine stellt klar: “Ich halte von der Michèle ja gar nichts.” Und auch Nadine ärgert sich: “Vor allem denkt sie jetzt, sie hätte voll den Vorteil”

Die anderen Mädels sind sauer

Ob zwischen Niko Griesert und Michèle de Roos wohl bald der Funke überspringen wird? Das bleibt abzuwarten! Fakt ist aber: Bei den anderen Mädels hat sie sich damit nicht beliebt gemacht und kann in der Kuppelshow noch für ordentlich Zündstoff sorgen. RTL zeigt die neue Staffel von “Der Bachelor” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Niko Griesert: Darum klappte es beim Bachelor in der Liebe nicht!