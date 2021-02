Bachelor 2021: Niko Griesert spricht über weitere Kinder!

22 Single-Ladys buhlen in der diesjährigen Staffel von “Der Bachelor” um Niko Griesert. Der Rosenkavalier hat bereits ein Kind. Bei KUKKSI verrät der IT-Projektmanager aus Osnabrück, dass er sich weitere Kinder vorstellen könnte.

In der RTL-Show will Niko Griesert endlich seine Traumfrau findenb. 22 Single-Damen wollen in der neuen Staffel von “Der Bachelor” sein Herz erobern. In romantischen Dates lernt er die Ladys näher kennen und verbringt mit ihnen romantischen Stunden. Im Job ist Niko Griesert bereits sehr erfolgreich: Er arbeitet als IT-Projektmanager in Osnabrück. Seine Hobbys sind abwechslungsreich – von Sprachen, bis hin zu Klavier spielen und Sport. Das würde er künftig gerne mit seiner Traumfrau umsetzen.

Bereits aus einer früheren Beziehung hat er eine neunjährige Tochter, welche mit ihrer Mutter in den USA lebt – zu den beiden hat der 30-Jährige ein super Verhältnis. Niko Griesert ist nicht abgeneigt, mit seiner künftigen Traumfrau noch weitere Kinder zu bekommen. “Wenn alles passt, kann ich mir das schon vorstellen”, erzählt der Rosenkavalier im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Bisher hatte er noch keine schlimme Date-Erfahrung

Er hofft, dass er durch seine Teilnahme bei “Der Bachelor” endlich seine Mrs. Right finden wird – über andere Wege hat das bisher noch nicht geklappt. “Ich mache mit, weil ich – auch wenn es vielleicht naiv klingt – hier die große Liebe finden möchte! Über andere Wege hat das bislang noch nicht geklappt, daher ist das doch einen Versuch wert”, erzählt Niko Griesert. Eine schlimme Date-Erfahrung hatte er bisher aber noch nie. “Ehrlich gesagt hatte ich bisher nur schöne Dates. Am besten finde ich, wenn man sich einfach zusammen ein heißes Getränk holt und spazieren geht”, verriet der Junggeselle. Ob der Hottie seine Traumfrau finden wird? Und welcher Lady wird er die letzte Rose überreichen? RTL zeigt “Der Bachelor” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits 7 Tage vor Ausstrahlung bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Hat Niko Griesert eine Strategie?