Bachelor 2021: RTL verschiebt die neue Folge erneut!

Die Fans von “Der Bachelor” müssen sich an diesem Mittwoch wieder etwas in Geduld üben! Denn die neue Folge startet aufgrund einer Sondersendung wegen den Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs etwas später.

Der nächste Corona-Gipfel steht an diesem Mittwoch an. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen beraten über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Das hat auch Auswirkungen auf das TV-Programm, denn zahlreiche Sender nehmen Sondersendungen ins Programm – so auch RTL. Das hat auch Auswirkungen auf die neue Folge von “Der Bachelor”, denn diese startet erst um 20:30 Uhr.

Darum geht es in der Sondersendung

Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten erneut über Fragen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Aus diesem Anlass ändert RTL das Programm für das 15-minütige RTL Aktuell Spezial “Corona-Krise – Raus aus dem Lockdown?” Newsanchor Peter Kloeppel ordnet mit Gästen aus Politik und Medizin die neuesten Beschlüsse und Ergebnisse ein. Was gilt ab sofort und welche Perspektiven zur Öffnung gibt es?

Welche Ladys bekommen eine Rose?

Während Bachelor Niko Griesert in dieser Woche weiteren Frauen nahe kommt, ist der Kuschelkurs unter den Ladys endgültig vorbei. Zwischen wem fliegen die Fetzen? Und wer fliegt in der letzten Nacht der Rosen in Berlin raus? Bachelor Niko startet die neue Woche der Liebesreise mit einem Besuch in der Ladys-Villa – und einem gemeinsamen Bad im Jacuzzi. Am nächsten Tag begrüßt Niko die aufgeregte Stephie in der Hansestadt. Die nächste Frau, die sich über ein Einzeldate freuen darf, ist Esther. Bei den Frauen, die in dieser Woche vergeblich auf ein Date mit dem Bachelor gehofft haben, sinkt unterdessen die Stimmung. Da scheint der nächste Zickenzoff wohl vorprogrammiert zu sein. RTL zeigt "Der Bachelor" immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits 7 Tage vor Ausstrahlung bei TVNOW verfügbar.