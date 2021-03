Bachelor 2021: Neue Folge wird erneut verschoben!

Die Fans von “Der Bachelor” müssen am Mittwoch mal wieder länger warten! Die neue Folge der beliebten Kuppelshow wird nämlich erneut verschoben. Grund dafür ist eine Sondersendung, welche RTL aufgrund der Corona-Beratungen zur Primetime ins Programm nimmt.

Niko Griesert verteilt immer mittwochs zur besten Sendezeit die Rosen an die Single-Ladys. Derzeit kämpfen noch sechs Frauen um das Herz des Rosenkavaliers – der Junggeselle kommt seinem Schritt also immer näher, um seine Traumfrau zu finden. Doch die neue Folge startet diesmal etwas später als gewohnt.

RTL nimmt Sondersendung ind Programm

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten über Fragen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Aus diesem Anlass ändert RTL kurzfristig das Programm für das 15-minütige RTL Aktuell Spezial “Corona-Krise – Wege aus dem Lockdown”. Während zentrale Corona-Kennzahlen wieder steigen, werden Öffnungsperspektiven gefordert. Moderator Maik Meuser ordnet mit Gästen aus Politik und Medizin die neuesten Beschlüsse ein.

Darum geht es in der neuen Bachelor-Folge

“Bachelor”-Fans müssen aber dennoch nicht auf die Show verzichten – diese startet 15 Minuten später und beginnt daher erst um 20:30 Uhr. Der Bachelor unternimmt mit zwei Frauen eine Fahrradtour, bevor er mit einer von ihnen romantische Zeit auf einem Bauernhof verbringt. Romantik pur erwartet auch eine Lady beim Einzeldate: In einem Planetarium beobachtet sie mit Niko die Sterne und bekommt ein besonderes Geschenk. Beim nächsten Gruppendate wartet ein Spaziergang: Mit zwei Frauen – und drei Alpakas, bevor ein Einzeldate Niko und eine der Ladys zu einem verträumten Bootshaus führt. Welche Ladys wohl wieder eine Rose bekommen werden? Und welche Damen werden in der “Nacht der Rosen” völlig leer ausgehen? RTL zeigt die neue Folge von “Der Bachelor” am Mittwich um 20:30 Uhr. Die neue Episode ist schon jetzt bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Niko Griesert spricht über weitere Kinder!