Bachelor 2021: Mimi ist sauer auf Niko Griesert!

Zwischen Niko Griesert und Denise fällt in der neuen Folge von “Der Bachelor” der erste Kuss. Doch der hat unerwartete Folgen: Der Rosenlavalier erklärt nämlich danach, dass ihm das zu schnell gehen. Doch auch bei den anderen Girls ist die Stimmung nicht unbedingt besser.

Ziehen in der Ladys-Villa etwa dunkle Wolken auf? Mimi geht es nicht besser. Sie fühlt sich von Niko ignoriert, konfrontiert ihn mit ihren Gefühlen – und bringt den Bachelor damit zum Zweifeln. Sowohl an sich selbst – “Ich bin so ein Katastrophen-Bachelor” – als auch daran, ob Mimi für dieses Liebesabenteuer wirklich gewappnet ist: “Ich hoffe, dass sie stark genug dafür ist. Sie muss sich aber selbst dafür entscheiden, was am besten für sie ist und wir beide müssen mit den Konsequenzen leben.” Wie werden diese Konsequenzen aussehen?

Mimi hat Bedenken

Das erfährt Niko in der dritten Nacht der Rosen. Im Einzelgespräch nennt er Mimi seine Bedenken. “Krieg ich hin”, antwortet die daraufhin zuversichtlich. Aber ist auch Niko davon überzeugt? Dem Bachelor stecken die vergangenen Tage noch in den Knochen: “Die Woche war definitiv ein Gefühlschaos.” Und als wäre dieses Chaos nicht schon groß genug, stoßen nun auch noch drei weitere Frauen zur Runde hinzu: Kim-Denise, Debora und Jacqueline B. waren bislang noch in Quarantäne und können Niko erst jetzt kennenlernen.

Welche Girls bekommen keine Rose?

Und das ist für den Bachelor nicht einfach: “Es ist halt auch super schwer, dann zu sagen: ‘Okay, du bist wieder offen.'” Allerdings hat die neue Situation auch etwas Positives: “Es fühlt sich gut an, endlich komplett zu sein und zu wissen: Okay, unter den Frauen wird sicher meine Traumfrau sein.” Welche Girls werden in der “Nacht der Rosen” leer ausgehen? RTL zeigt “Der Bachelor” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits 7 Tage vor Ausstrahlung bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: HIER ist der Drehort!