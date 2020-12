Bachelor 2021: Kandidatin Nora Lob ist Influencerin!

Nora Lob ist gerade mal 1,55 Meter groß – in der Beauty steckt jedoch extrem viel Power! Ob sie damit auch Niko Griesert überzeugen kann? Denn in der neuen Staffel von “Der Bachelor” will die Unternehmerin aus Leipzig um den Rosenkavalier buhlen.

“Sei du selbst, alle anderen gibt es schon!”, lautet das Motto von Nora Lob. Klein, aber oho! In der 1,55 m großen Nora steckt eine große Portion Power! Geboren in Georgien, verließ sie mit ihrer Familie im Alter von zwölf Jahren ihr Heimatland. Obwohl sie zunächst kein Wort Deutsch sprach, boxte sie sich durch und verfolgte ihre Ziele und Träume: Nach dem Abitur ging die junge Georgierin ganz alleine nach Washington D. C., um eine Tanzausbildung zu machen und als selbstständige Tänzerin zu arbeiten.

Nora Lob ist auf Social Media erfolgreich

Mittlerweile hat sich Nora im Bereich Marketing und Unternehmensberatung selbstständig gemacht und teilt ihre Motivationstipps für beruflichen Erfolg in einem Podcast. Auf Social Media lässt die Sportskanone ihre Community an ihren Fitnesstipps teilhaben – damit ist sie eine echte Influencerin! Ihr zukünftiger Partner sollte mit Noras selbstbewusster und selbstständiger Art mithalten können. Sie sucht einen Mann, mit dem sie Abenteuer erleben, aber auch romantische Momente in Zweisamkeit genießen kann. “Er sollte zielstrebig sein, sich aber dennoch genug Zeit für mich nehmen”, stellt die Nora klar. Geht sie eine Beziehung ein, ist sie auch bereit, alles dafür zu geben.

Einem Kuss beim Date ist sie nicht abgeneigt

Und auch in der Kennenlernphase gibt die Unternehmerin gerne Vollgas: Sie mag es, zu erobern und wäre beim Bachelor auch einem frühen Kuss nicht abgeneigt, wenn es die Situation zulässt. Ob sie den heißbegehrten Single-Mann schnell für sich gewinnen kann? Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!