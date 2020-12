Bachelor 2021: Kandidatin Michèle de Roos kann dominant sein

22 Single-Ladys wollen die letzte Rose von Niko Griert erobern. Zu den Kandidatinnen der diesjährigen “Bachelor”-Staffel gehört auch Michèle de Roos. Die 27-jährige Immobilienfachwirtin aus Köln ist eher zurückhaltend, kann aber auch dominant sein.

“Ich lasse mich oft von meinen Emotionen leiten”, sagt Michèle de Roos gegenüber RTL. Eine glückliche Kindheit mit zwei Schwestern – Michèle ist in idyllischen Verhältnissen aufgewachsen. Genau das wünscht sich die Immobilienfachwirtin auch für ihre Zukunft. Gerne würde sie eine eigene Familie gründen und zwei Kinder bekommen.

Früher war Michèle de Roos schüchtern

Bei der Suche nach dem Mann fürs Leben kommt ihr zugute, dass die Wahlkölnerin ihre Schüchternheit, die sie zu Schulzeiten begleitet hat, mittlerweile etwas ablegen konnte. Bis zur achten Klasse hat Michèle nie mit Jungs gesprochen – Heute beschreibt sie sich zwar noch immer als zurückhaltend und teilweise unsicher, kann aber auch dominant sein und weiß, was sie im Leben will.

Die Kandidatin hatte vier Beziehungen

Nach vier Beziehungen und drei Jahren Single-Dasein wünscht sich Michèle nun einen charmanten und willensstarken Mann an ihrer Seite, der ihr viel Aufmerksamkeit schenkt und sie mit ausdrucksstarken Augen und einem sympathischen Lächeln umhaut. Eine Katzenhaarallergie sollte er außerdem auch nicht haben, denn für ihre beiden Vierbeiner würde Michèle jederzeit alles stehen und liegen lassen.

So richtig punkten kann ein Mann bei der 27-Jährigen aber, wenn er handwerkliches Geschick beweist und ihr diesbezüglich noch etwas beibringen kann – was gar nicht so einfach ist, denn Michèle ist eine echte Hobbyhandwerkerin. Beim Flirten ist die gebürtige Münsteranerin häufig vorsichtig und wartet erst mal ab, ob es ihrem Gegenüber auch wirklich ernst ist. Ob der Bachelor Michèle von seinen Absichten überzeugen kann?