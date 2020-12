Bachelor 2021: Kandidatin Maria Chatzinikolau will vier Kinder

Maria Chatzinikolau ist Kandidatin bei “Der Bachelor” und will die letzte Rose von Niko Griesert ergattern. Die Studentin aus Recklinghausen hat klarew Vorstellungen bei der Familienplanung: Insgesamt will sie nämlich vier Kinder! Bisher musste die Beauty noch nie um einen Mann kämpfen – das wird sich nun durch ihre Teilnahme in der Kuppelshow ändern.

“Hoffentlich heißt er nicht Albert – Namen verbinde ich grundsätzlich mit einem Geschmack”, sagt Maria Chatzinikolau gegenüber RTL. Vor 25 Jahren wurde Maria als zweite Tochter ihres griechischen Vaters und ihrer italienisch-griechischen Mutter in Thessaloniki geboren. Als sie zwei Jahre alt war, ließ die Familie ihr Heimatland hinter sich und zog nach Deutschland. Bis heute hat die Studentin der Linguistik ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Lieben und wünscht sich aus diesem Grund auch nichts sehnlicher als eine eigene Familie – am besten mit vier Kindern.

Maria Chatzinikolau musste noch nie um einen Mann kämpfen

Um endlich den Mann zu finden, mit dem sie diesen Traum in die Tat umsetzen kann, stürzt sich Maria nun in das Abenteuer “Bachelor”. Eine Herausforderung wird ihre Teilnahme aber allemal, immerhin lässt sie eigentlich gerne die Herren den ersten Schritt machen und musste bisher noch nie um einen Mann kämpfen.

Namen verbindet sie mit einem Geschmack

Ob der Bachelor ihrem Geschmack entspricht, wird die griechisch-italienische Schönheit, die sehr empfänglich für Übernatürliches ist, wahrscheinlich schon bei der Begrüßung herausfinden: Als Synästhetikerin verbindet sie Namen nämlich automatisch mit einem Geschmack: “Thomas ist zum Beispiel eine Erdnuss. Ganz klar”, erklärt Maria. Ob die temperamentvolle, emotionale Griechin den Namen des Bachelors “lecker” finden wird? Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!