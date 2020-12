Bachelor 2021: Kandidatin Kim Virginia ist Vegetarierin!

Kim Virginia hatte einige gescheiterte Beziehungen hinter sich. Nun will die 25-Jährige endlich sesshaft werden und ihren Traumpartner finden. Deshalb hat sich die Flugbegleiterin aus Mannheim auch für die neue Staffel von “Der Bachelor” beworben. Ob die Blondine die letzte Rose von Niko Griesert ergattern kann?

“Ich mache gerne den ersten Schritt – danach lasse ich mich vom Mann verzaubern”, meint Kim Virginia im Interview mit RTL. “Liebt mich oder hasst mich” – das ist das Motto von Kim Virgina! Mit dieser klaren Ansage will die hübsche Mannheimerin um die Liebe kämpfen.

Die letzten Beziehungen von Kim Virginia sind gescheitert

Nach zwei gescheiterten Beziehungen möchte die Flugbegleiterin endlich ankommen und in naher Zukunft eine eigene Familie gründen. Dafür sehnt sie sich nach einem Partner, der ihren Wunsch teilt, sich gemeinsam etwas aufzubauen und sesshaft zu werden. An unterschiedlichen Zukunftsvisionen scheiterte schließlich auch ihre letzte Beziehung, obwohl Kim Virginia mit ihrem Ex-Partner bis vor einem Jahr auf Zypern zusammenlebte.

Die Kandidatin hat einen Tick

Einen kleinen Tick müsste der neue Mann an Kim Virginias Seite aber akzeptieren – die Vegetarierin legt extrem viel Wert auf Sauberkeit und Ordnung: “Ich finde es ganz schlimm, wenn meine Sachen an einen anderen Ort gelegt werden und somit mein Ordnungssystem durcheinandergebracht wird.” Generell liebt es die 25-Jährige, andere Menschen zu umsorgen und zu verwöhnen – vielleicht ja auch schon bald den Bachelor… Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!