Bachelor 2021: Kandidatin Anna hat hohe Ansprüche!

Anna ist 30 Jahre jung, kommt aus Heidelberg und arbeitet als Flugbegleiterin. Nun will die Beauty endlich ihren Traummann finden und hat sich deshalb für die neue Staffel von “Der Bachelor” beworben. Doch ob sie tatsächlich bei Niko Griesert punkten kann?

“Ich möchte keine schöne Hülle, ich will eine schöne Seele!”, sagt Anna laut RTL. Temperament, südländisches Feuer und Rhythmus im Blut: Das alles bringt Halbitalienerin Anna mit. Die 30-Jährige bezeichnet sich selbst als lebensfrohes Energiebündel und liebt es musikalisch: So gehören nicht nur heiße Tänze wie Salsa, Flamenco oder Bauchtanz zu ihren Leidenschaften, sondern auch das Singen – am liebsten auf Italienisch und Spanisch.

Anna kam schon viel um die Welt

Die gebürtige Heppenheimerin hat Gymnasiallehramt studiert, ihr erstes Staatsexamen in der Tasche und arbeitet seitdem als Flugbegleiterin. In diesem Job ist sie schon viel rumgekommen und möchte sich irgendwann den Traum einer Weltreise erfüllen, bei der sie unterschiedlichste Kulturen kennenlernen kann.

An ihren Partner hat sie hohe Ansprüche

Damit ein Mann nicht nur auf Reisen, sondern auch im Alltag an Annas Seite seinen Platz findet, muss er einiges mitbringen, denn an ihren zukünftigen Partner hat sie hohe Ansprüche. Ein intelligenter, ehrlicher Gentleman sollte er sein, mit dem man tiefgründige Gespräche führen kann. Außerdem haben gute Umgangsformen und Manieren für Anna einen ebenso hohen Stellenwert wie Humor.

“Am allerwichtigsten ist mir aber, dass er ein gutes Herz hat”, sagt die quirlige Heidelbergerin. Bringt ein Mann all das mit könnte er Annas Herz erobern und ihrem Single-Dasein nach mittlerweile zwei Jahren ein Ende bereiten. Ob der Bachelor der “Seelenpartner” ist, den sie sich wünscht? Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist vier Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!