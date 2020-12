Bachelor 2021: Kandidatin Jacqueline B. hat zwei Kinder!

Jacqueline B. ist eine echte Powerlady! Die 32-Jährige ist Kandidatin bei “Der Bachelor” und will Niko Griesert um den Finger wickeln. Die Bankkauffrau aus Hannover hat zwei Kinder und könnte sich sogar nochmal vorstellen, zu heiraten – ob der Rosenkavalier dafür der Richtige ist?

“Ich sorge für Trubel – im positiven Sinne”, sagt Jacqueline B. gegenüber RTL. Eine anspruchsvolle Perfektionistin, die Action liebt und für Stimmung sorgen kann: Das ist Jacqueline, eine echte Powerfrau! Stillstand gibt es bei der 32-Jährigen nicht – sie will so viel es geht erleben und sich immer weiterentwickeln. Die Hannoveranerin möchte niemals bereuen müssen, etwas nicht getan zu haben.

So sollte ihr Traummann sein

Sollte etwas aber mal nicht nach ihren Vorstellungen laufen, kann die Bankkauffrau schnell auch mal ungeduldig werden. Weil Jacqueline genau weiß, was sie will, sollte ihr Traummann sie nicht einengen: “Man muss sich bedingungslos vertrauen und dem anderen genügend Freiraum lassen.” Außerdem sollte ihr Mr. Right keine Klischee-Rollenverteilung von ihr erwarten.

Jacqueline B. würde nochmal heiraten

Schon einmal war die Hannoveranerin überzeugt, die Liebe gefunden zu haben: Mit ihrem Ex-Mann war sie acht Jahre lang zusammen, aus der Ehe bringt sie zwei Kinder mit, die ihr Ein und Alles sind. Obwohl die Beziehung zum Vater ihrer Kinder nicht für immer sein sollte, hat Jacqueline den Glauben an die Romantik aber nicht verloren. Bei einem Date würde sie am liebsten am Strand dem Sonnenuntergang entgegenreiten und anschließend ein romantisches Dinner genießen. Sollte alles passen, kann sich die zweifache Mutter auch vorstellen, nochmal zu heiraten. Ob vielleicht der Bachelor der Richtige sein wird? Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!