Bachelor 2021: HIER ist der Drehort!

Es geht wieder los: Bei RTL startet am 20. Januar 2021 die neue Staffel von “Der Bachelor”. Niko Griesert ist der Rosenkavalier und verteilt die Blumen an die Ladys. Doch wo wurde die Staffel eigentlich gedreht? KUKKSI verrät den Drehort!

22 liebes- und kampfwillige Single-Ladys sind bereit, Traummann Niko Griesert den Kopf zu verdrehen – doch nicht alle haben die Möglichkeit, ihn in der 1. Nacht der Rosen kennenzulernen, denn 5 Frauen sind in Quarantäne. Wer meint es ehrlich, wer will nur spielen? Wer hat die bessere Strategie, Niko um den Finger zu wickeln? Und wer muss schon nach der ersten Begegnung die Koffer packen und gehen?

Niko Griesert verteilt die Rosen

“Ich bin Niko Griesert, 30 Jahre alt, wohne in Osnabrück und arbeite als IT-Projektmanager. Und: Ich bin der neue Bachelor”, stellt sich der neue Rosenkavalier im Interview mit RTL vor. Der 30-Jährige ist bereit, sich wieder zu verlieben: “Das wird sicher eine sehr emotionale Reise. Man hat viel Zeit auch sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was man eigentlich haben will – vom Leben und von der Partnerin. Ich bin bereit, ich habe mega Lust darauf mich neu zu verlieben!”

Wo wurde die Staffel gedreht?

Andrej Mangold suchte seine Auserwählte in Mexiko und Daniel Völz in Miami – und Niko Griesert? Er wird die Rosen in Deutschland verteilen. Denn coronabedingt waren Dreharbeiten im Ausland nur schwer umsetzbar. Damit hat der 30-Jährige kein Problem – ganz im Gegenteil. “Es soll kein Urlaubsflirt werden! Wir lernen uns hier kennen und leben danach auch sicher hier, deshalb finde ich das super und freue mich umso mehr darauf. Es gibt ja auch superviele schöne Orte in Deutschland. Zusammen wegfahren können wir später immer noch …”, meint er.

Die erste “Nacht der Rosen” findet in keiner Villa statt

Die Staffel wurde in Berlin gedreht – Niko Griesert erkundet mit den Girls die schönsten und spannendsten Orte in Deutschland. Und es gibt noch eine Neuigkeit: Eine typische Villa wird es vorerst nicht geben. Die erste “Nacht der Rosen” findet nämlich im Berliner Club “Spindler & Klatt” an der Spree statt. Das ist eine absolute Premiere – das gab es in der Kuppelshow bisher noch nie.

Strenge Corona-Bedingungen

Bei der Show gibt es ein umfassendes Hygienekonzept. Die Kandidaten sowie die Crew wurden regelmäßig auf Covid-19 getestet – die Girls mussten vor Drehbeginn außerdem in eine 5-tägige Schutzzeit. Da eine Produktionsmitarbeiterin sich mit Corona infiziert hat, mussten 5 Kandidatinnen in Quarantäne und sind daher in der ersten Folge der Kuppelshow nicht dabei. RTL zeigt die neue Staffel von “Der Bachelor” ab dem 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits 7 Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!