Bachelor 2021: Hat Niko Griesert eine Strategie?

Niko Griesert ist der diesjährige “Bachelor” und verdreht den Single-Ladys in der Kuppelshow bei RTL gehörig den Kopf. Bei KUKKSI hat der Hottie nun verraten, weshalb er wirklich in dem Format mitmacht und ob er eine Strategie hat.

Der IT-Projektmanager aus Osnabrück ist glücklich, hat eine 9-Jährige Tochter und erfolgreich im Job. Doch was ihm noch fehlt: Eine Frau an seiner Seite! Das will er nun durch seine Teilnahme bei “Der Bachelor” ändern und hofft, in dem Format seine Traumfrau zu finden.

“Ich mache mit, weil ich – auch wenn es vielleicht naiv klingt – hier die große Liebe finden möchte!”, erzählt Niko Griesert im exklusiven Interview mit KUKKSI. Zwar hat der 30-Jährige auch versucht, über andere Wege seine Traumfrau zu finden – geklappt hat das bisher aber nicht. “Über andere Wege hat das bislang noch nicht geklappt, daher ist das doch einen Versuch wert. Meine Freunde haben mir auch schon lange dazu geraten. Sie haben gesagt, das würde gut zu mir passen. Was das jetzt über mich aussagt, weiß ich nicht (lacht)”, erzählt uns der Hottie weiter.

Hat Niko Griesert eine Strategie?

Gleich 22 Single-Ladys buhlen um Niko Griesert – aber hat er dafür eine Strategie? “Ich bin komplett ohne Strategie in das Liebesabenteuer gestartet. Ich will alles auf mich zukommen lassen und einfach auf mein Herz hören. Dann kann man glaube ich nichts falsch machen”, erzählt der 30-Jährige. Niko Griesert hofft, auf Mrs. Right zu treffen und in der “Nacht der Rosen” die richtige Entscheidung zu treffen – ganz einfach ist das aber wohl nicht. Zwischen ihm und einigen Girls hat es bereits gefunkt – sogar der erste Kuss ist in der Show bereits gefallen. Ob Niko Griesert tats#chlich seine große Liebe finden wird? RTL zeigt “Der Bachelor” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits 7 Tage vor Ausstrahlung bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Niko Griesert spricht über seine Tochter!