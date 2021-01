Bachelor 2021: Das sind absolute No-Gos für Niko Griesert

Heute beginnt endlich eine neue Staffel vom Bachelor. Diesmal ist der Single Niko Griesert der Rosenkavalier. Zwar sucht er unter den 22 Kandidatinnen nach der großen Liebe. Dennoch hat er hohe Anspruche und ein paar No-Gos, die man auf keinen Fall tun sollte, wenn man den 30-Jährigen datet.

Zwar ist IT-Techniker Niko Griesert schon seit drei Jahren Single, dennoch hat er hohe Ansprüche und die müssen einfach passen. In einem Interview mit RTL erzählte der Rosenkavalier nun, was er wirklich hasst und was bei ihm absolute No-Gos sind. Zudem redet der junge Vater darüber, wie viele Erfahrungen er schon in Sachen Beziehungen und Liebe sammeln konnte.

Wie erfahren ist der Bachelor in Sachen Liebe?

Zwar ist Niko Griesert ein 30-Jähriger sehr attraktiver Mann, dennoch hat er nicht so viele Erfahrungen in Sachen Liebe, wie sein Äußeres vermuten lässt. ,,So richtig verliebt war ich seit drei Jahren nicht mehr. Ich habe auch noch nicht viele Beziehungen gehabt, nur zwei, die letzte ist drei Jahre her.” So langsam sei er in einem Alter “wo man seinen Eltern auch mal eine Frau vorstellen kann und sagt, das ist sie”, sagte er in einem Interview mit RTL.

Das kann Niko Grieser gar nicht leiden

Trotz seines Alters und der dreijährigen Durststrecke hat der Rosenkavalier hohe Ansprüche. Er selbst meint, dass er sehr wählerisch sei und es ihm auch nicht darum gehen würde, unbedingt eine Beauty aus der Show mitzunehmen. Wenn die Richtige nicht dabei sei, dann würde er wieder allein nach Hause gehen. Vor allem zwei Dinge schrecken ihn sehr schnell ab. Zum einen ist es Unpünktlichkeit. Er selbst sei immer sehr pünktlich und könne es deshalb nicht leiden, wenn jemand unpünktlich sei. Zudem würde er es absolut schlimm und unattraktiv finden, wenn jemand keine Manieren haben würde. RTL zeigt die neue Staffel von “Der Bachelor” ab dem 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Niko Griesert: Darum klappte es beim Bachelor in der Liebe nicht!