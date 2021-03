Bachelor 2021: Das gab es im Finale noch nie!

Bei RTL steht das diesjährige Finale von “Der Bachelor” an. Doch vor der letzten “Nacht der Rosen” befindet sich Niko Griesert im Gefühlschaos. Dann passiert etwas, was es in der Kuppelshow noch nie gab: Der Rosenkavalier holt eine ausgeschiedene Kandidatin zurück!

Neben Linda-Caroline Nobat musste auch Michèle de Roos in der vergangenen Folge von “Der Bachelor” gehen. Besonders was Michèle angeht, scheint der Rosenkavalier seine Entscheidung bitter zu bereuen. Deshalb greift er zum Hörer und bittet die Kandidatin, dass sie zurückkommt – dafür muss Stephie Stark die Show verlassen.

Niko Griesert holt Michèle de Roos zurück

Seine letzte Entscheidung im Halbfinale hat Bachelor Niko Griesert zweifeln lassen. So sehr, dass dieses Finale einen völlig anderen Verlauf nimmt als je zuvor. Denn noch immer hadert Niko damit, dass er Michèle in der vergangenen Woche keine Rose gegeben hat. “Ich wusste sofort, es war die falsche Entscheidung”, sagt er und gesteht, dass er sich anschließend heimlich mit Michèle getroffen hat. “Ich hab’ gedacht, ich muss sie wiedersehen. Egal, welche Regeln ich breche.” Und dieses Treffen bringt die Gefühlswelt des Bachelors so richtig durcheinander.

Denn Niko weiß nun endgültig, dass er seine letzte Entscheidung rückgängig machen möchte, um sich über seine Gefühle gegenüber Michèle klar zu werden. Und so ruft er die Ausgeschiedene an und bittet sie um eine zweite Chance: “Ich will dich unbedingt nochmal wiedersehen und ich wollte dich fragen, ob du nochmal mit mir Zeit verbringen wollen würdest und mit mir nochmal auf ein Date kommst”, sagt der Bachelor, “dass wir einfach Gewissheit haben.” Michèles Reaktion fällt eindeutig aus: “Nichts lieber als das!” Das bedeutet aber auch, dass der Bachelor Stephie nun mitteilen muss, dass er sich bereits vor der Finalentscheidung gegen sie entschieden hat. Wie wird die Bayerin darauf reagieren? Das zeigen RTL und TVNOW im großen Finale von “Der Bachelor” am Mittwoch um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Niko Griesert: Das ist für ihn das Must-Have bei einer Frau!