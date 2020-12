Bachelor 2021: Corona-Fall hinter den Kulissen!

Bei RTL startet am 20. Januar 2021 die neue Staffel von “Der Bachelor”. In der Show sucht Niko Griesert nach der großen Liebe. 22 Single-Ladys buhlen um den Rosenkavalier. Doch zu Beginn werden einige Damen wegen einem Corona-Fall fehlen.

22 Single-Ladys buhlen um Niko Griesert in der neuen Staffel von “Der Bachelor”. Die liebes- und kampfwillige Kandidatinnen sind bereit, dem Bachelor Niko Griesert den Kopf zu verdrehen. Wer meint es ehrlich, wer will nur spielen? Wer hat die bessere Strategie, ihn um den Finger zu wickeln? Und findet der Bachelor unter diesen verführerischen Frauen DIE EINE? Im Finale wird der Rosdenkavalier seine letzte Rose vergeben und entscheidet, mit welcher Dame er die Zukunft verbringen will – doch bis dahin ist es ein langer Weg.

Crewmitlied wurde positiv auf Corona getestet

Doch nun gibt es einen Zwischenfall: Der Bachelor wird nämlich nicht 22 Single-Ladys, sondern zu Beginn nur 17 Kandidatinnen kennenlernen! Das hat es in der Kuppelshow bisher noch nie gegeben! Hintergrund ist, dass eine Produktionsmitarbeiterin während den Dreharbeiten positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wie RTL.de berichtet. Deshalb mussten sich die fünf Kandidatinnen Kim-Denise Lang, Denise Hersing, Linda-Caroline Nobat, Jacqueline Bikmaz und Debora Goulart in Quarantäne begeben.

5 Kandidatinnen mussten in Quarantäne

Die jeweiligen Kandidatinnen hatten Kontakt zu der Produktionsmitarbeiterin – die Testergebnisse fielen jedoch alle negativ bei den Single-Ladys aus. Dennoch wurden diese rein sicherheitshalber isoliert. So wollte der Sender die Sicherheit der Crew und den anderen Kandidatinnen gewährleisten. Erst nach weiteren Tests und der Zustimmung der jeweiligen Gesundheitsämter konnten die Single-Ladys an der Kuppelshow teilnehmen. Übrigens: Die neue Staffel startet eine Woche später – urpsünglich sollte “Der Bachelor” am 13. Januar 2021 losgehen. Doch die Fans müssen sich noch etwas gedulden: Die erste Folge läuft nämlich nun doch erst am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!