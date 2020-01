Bachelor 2020: Wer ist raus? Diese Mädels gehen leer aus!

Bei „Der Bachelor“ stand die nächste „Nacht der Rosen“ an. Einige Girls haben auch diesmal wieder keine Rose bekommen – aber wer musste die Villa verlassen?

Mit 6 Frauen nimmt der Bachelor an einer Kakaozeremonie teil, bevor er mit nur einer von ihnen in einer mit Schokolade gefüllten Badewanne mehr Zeit verbringt. Eine Bootstour durch eine Lagune genießen weitere 6 Ladys, während 1 Dame sich auf ein romantisches Dinner in Sebastians Villa freuen darf. Schicke Abendkleidung, Streichquartett: Die romantische Stimmung lädt dazu ein, den Abend im Pool auf der Dachterrasse ausklingen zu lassen.

Poolparty vor der nächsten Nacht der Rosen

Die vierte Nacht der Rosen läutet der Bachelor mit einer ausgelassenen Poolparty ein. Nach feucht-fröhlichem Wasserspaß lassen Sebastian und die Frauen die Hüften kreisen. Tierpflegerin Jenny T. geht dabei ordentlich mit ihm auf Tuchfühlung. „Mir persönlich war es too much.“, urteilt Natali. Doch sieht Sebastian das auch so? Am Ende des Abends muss er einmal mehr eine Entscheidung treffen – eine echte Herausforderung für ihn: „Es werden weniger Frauen, aber die Entscheidungen zu treffen, wird immer härter.“ Wird er sich dennoch richtig entscheiden?

Diese Girls müssen gehen

Jenny-Fleur Kuipier und Birgit Schenkermayr konnten das Herz von Sebastian Preuss nicht erobern und mussten die Villa deshalb verlassen. In der kommenden Woche kämpfen die anderen Girls weiter um den Rosenkavalier – aber auch in der nächsten Episode müssen wieder einige Girls gehen. Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.