Bachelor 2020: Wer ist raus? Diese Girls müssen gehen!

Sebastian Preuss sucht sein Liebes-Glück: In der neuen Staffel von „Der Bachelor“ hofft der Hottie, endlich auf seine Traumfrau zu treffen. Er hat die Qual der Wahl und muss sich zwischen 22 Single-Girls entscheiden. Die ersten Kandidatinnen mussten bereits in der ersten Folge die Villa verlassen

Der 29-Jährige ist fest entschlossen, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen: „Ich habe sehr viel erlebt, hatte nie wirklich eine richtige Familie. Es war sehr schwer, sehr steinig. Aber jetzt wünsche ich mir eine eigene Familie, mit Kindern, Haus – alles, was dazugehört. Eine glückliche Beziehung und einen Menschen, auf den man sich verlassen kann.“ Seine Vergangenheit – eine Kindheit ohne Vater, falsche Freunde und den tragischen Tod seines Bruders – will der Inhaber eines eigenen Malerbetriebs endgültig hinter sich lassen.

Jessi Fiorini war schon bei „Love Island„

Während der Münchner Junggeselle auf eine rosige Zukunft mit der Richtigen an seiner Seite hofft, sind die Frauen aus vielfältigen Gründen nach Mexiko gereist. Jessi Fiorini versuchte ihr Glück im vergangenen Jahr bereits bei „Love Island“ – findet sie im Bachelor nun die große Liebe oder steckt womöglich eine andere Absicht dahinter? Die 26-jährige Vanessa aus Freiburg hat eine eindeutige Mission – abseits der Liebe … Ob Sebastian sie durchschaut? Und für welche Frauen ist das Abenteuer schon nach der ersten Nacht der Rosen schon wieder vorbei, ehe es richtig angefangen hat?

Diese Girls bekamen keine Rose

Die erste Nacht der Rosen stand an. Sebastian Preuss musste eine Entscheidung treffen: Demnach bekommen Laureen Pallmann, Isabelle Pallmann keine Rose und müssen die Villa schon wieder verlassen. Die anderen Single-Damen kämpfen in der kommenden Folge weiter um den Rosenkavalier. Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.