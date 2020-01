Bachelor 2020: Wer ist raus? Diese Girls fliegen in Show 2!

Das erste Date der 10. Staffel begann mit einer Überraschung: Sebastian Preuss besuche die Frauen in ihrer Villa, bevor er eine zum Einzeldate mit Helikopterflug einlädt. Bei zwei Gruppendates hatten mehrere Ladys die Chance, den Bachelor näher kennenzulernen: Mit 6 Frauen geht es auf Fahrradtour durch Tulum, mit 7 Frauen zum Besuch einer Cenote und gemeinsamem Ziplining. Wer musste sich in der zweiten Nacht der Rosen vom Bachelor verabschieden?

Nach der ersten Nacht der Rosen können es die Frauen kaum erwarten, ihr Zuhause für die nächsten Wochen zu beziehen. Doch kaum dort angekommen, ziehen über der Ladys-Villa die ersten Gewitterwolken auf. Bei Natali, Diana, Jenny-Jasmin, Michele und Linda ist der Auftritt von Tennis-Coach Denise-Jessica in der ersten Nacht der Rosen Gesprächsthema Nummer 1.

Denise-Jessica ist stinksauer

Doch was die Lästerschwestern nicht ahnen: Die blonde Münchnerin liegt direkt hinter ihnen in der Hängematte, bekommt alles mit und zeigt sich hinterher schockiert: „Wenn ich meinen Emotionen freien Lauf gelassen hätte, wäre es eskaliert.“ Bei den anderen Frauen sucht sie Trost und verteidigt sich: „Ich hab´ halt in meinem Leben schon ein bisschen was geleistet im Gegensatz zu denen.“ Wird sich die Lage noch zuspitzen?

Sebastian Preuss und Linda kommen sich näher

Für bessere Stimmung sorgt schnell ein Überraschungsbesuch von Sebastian. Er hat nicht nur einen Kuchen für Geburtstagkind Leah dabei, sondern auch die erste Einladung zu einem Einzeldate. Darüber darf sich jedoch eine andere Frau freuen: Linda. Bei einem Helikopter-Flug über den Dschungel, die Maya-Ruinen und das türkisblaue Meer kommen sich die beiden schnell näher. Anschließend lassen die beiden den Tag am Meer ausklingen, wo Sebastian ihr auch von seiner bewegten Vergangenheit erzählt: „Ich hatte nie jemanden, der gesagt hat: So geht es und so nicht. Ich habe mich leiten lassen von Freunden. Aber es war meine eigene Schuld. Wir haben uns oft gegen andere Gruppen geschlagen. Ich wurde ein paar Mal verhaftet und irgendwann halt mal eingesperrt.“ Ein Wendepunkt im Leben des 29-Jährigen, wie er erzählt.

Welche Girls haben keine Rose bekommen?

Sebastian Preuss musste auch diesmal eine Entscheidung fällen: Wer musste in der zweiten „Nacht der Rosen“ die Villa verlassen? Jennifer und Michele haben keine Rose bekommen und müssen ihre Koffer packen. Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.