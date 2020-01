Bachelor 2020: So sollte die Traumfrau von Sebastian Preuss sein!

Für Sebastian Preuss ist es das Abenteuer seines Lebens: Der 29-Jährige ist der neue „Bachelor“ und sucht nach seinem Liebes-Glück. In einem Interview hat der Hottie nun verraten, was seine Traumfrau mitbringen sollte.

22 Single-Ladys buhlen um den Profi-Kickboxer, doch nur eine Lady bekommt im großen Finale die letzte Rose. Sebastian Preuss will ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen. Da dürfte es ihm schwer fallen, den Durchblick zu bewahren.

Das sollte seine Traumfrau mitbringen

Doch was sollte seine Traumfrau mitbringen? „Sie sollte offen sein und ein gutes Herz haben. Und mir wäre ganz wichtig, dass sie Interesse an Menschen hat. Sie sollte gesund leben und sich gesund ernähren. Heuchelei und Lügen mag ich gar nicht. Ich bin ein sehr ehrlicher und direkter Mensch und das erwarte ich auch von meinem Gegenüber“, erzählt Sebastian Preuss in einem Interview mit RTL.

Sie sollte außerdem auf ihre Gesundheit achten. „Mir wäre es lieb, wenn meine Frau mich unterstützt bei dem, was ich mache. Sie muss nicht selbst extrem sportlich sein, aber ich fänd‘ es schön, wenn sie auf ihre Gesundheit achtet. Speck am Bauch kann sie gerne haben – ich steh‘ gar nicht so unbedingt auf durchtrainierte Frauen“, so der Rosenkavalier.

Das sind die Do’s & Don’ts beim ersten Date

Er hat auch verraten, was seine Do’s & Don’ts beim ersten Date sind. „Ich werde sicherlich nicht beim ersten Date küssen. Beim zweiten wäre ich einem Kuss vielleicht nicht abgeneigt“, stellt er klar. Er hat die Qual der Wahl zwischen 22 Single-Damen – welche davon wohl die letzte Rose bekommen wird? Die neue Staffel von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 8. Januar 2020 um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.