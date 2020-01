Bachelor 2020: Sendezeiten, Livestream & Drehort – alle Infos zur Staffel!

Bei RTL startet am 4. Januar 2020 die neue Staffel von „Der Bachelor„. 22 Single-Lady kämpfen in den neuen Folgen um Sebastian Preuss. KUKKSI verrät euch den Starttermin, die Sendezeiten und den Drehort der Kuppelshow.

Ein charmanter Mann, eine Villa voll schöner Frauen und die Suche nach der großen Liebe: Bereits zum 10. Mal sorgt „Der Bachelor“ bei RTL für Romantik, Zoff und jede Menge Herzklopfen. Wer ist wie er auf der Suche nach der großen Liebe und welche Damen sehnen sich mehr nach Ruhm als nach Romantik? Kein Leichtes für den Kickbox-Weltmeister, hier den Durchblick zu bewahren.

Wann startet die Staffel?

Das Warten hat endlich ein Ende: Die neue Staffel von „Der Bachelor“ startet am 8. Januar 2020 bei RTL. Die Doppelfolgen laufen dann immer mittwochs um 20:15 Uhr. Nach der Staffel wird es noch ein Best-Of mit Highlights aus allen Staffeln geben.

Die Sendetermine

1. Folge: 08.01.2020 um 20:15 Uhr

08.01.2020 um 20:15 Uhr 2. Folge: 15.01.2020 um 20:15 Uhr

15.01.2020 um 20:15 Uhr 3. Folge: 22.01.2020 um 20:15 Uhr

22.01.2020 um 20:15 Uhr 4. Folge: 29.01.2020 um 20:15 Uhr

29.01.2020 um 20:15 Uhr 5. Folge: 05.02.2020 um 20:15 Uhr

05.02.2020 um 20:15 Uhr 6. Folge: 12.02.2020 um 20:15 Uhr

12.02.2020 um 20:15 Uhr 7. Folge: 19.02.2020 um 20:15 Uhr

19.02.2020 um 20:15 Uhr 8. Folge: 26.02.2020 um 20:15 Uhr

26.02.2020 um 20:15 Uhr 9. Folge: Finale 04.03.2020 um 20:15 Uhr

So tickt Sebastian Preuss privat

Schlagkräftig, gutaussehend und erfolgreich: Sebastian wird als amtierender Kickbox-Weltmeister und Brad Pitt des Boxsports gefeiert. Er ist außerdem erfolgreicher Unternehmer, führt einen Malerbetrieb mit drei Angestellten. Weltmeistertitel, beruflicher Erfolg, Unabhängigkeit – der Ur-Münchener hat bereits viel erreicht. Kurzum: Sebastian ist ein Kämpfer, nicht nur im Ring. Mit seiner Teilnahme bei „Der Bachelor“ möchte Sebastian, der sich als ehrlich, lustig und leidenschaftlich beschreibt, nun auch die Lücke in seinem Herzen schließen: Er wünscht sich eine treue Frau an seiner Seite.

Das sind die Kandidatinnen

Anna Mildenberger (27) ist Restaurant- und Eventmanagerin und kommt aus Leimen

Birgit Schenkermayr (27) ist Geschäftsführerin eines Start-Ups aus Seitenstetten (Österr.)

Denise-Jessica König (26) arbeitet als Tennis Coach in München

Desiree Zurga (27) ist Marketing Managerin aus München

Diana Kaloev (22) studiert Journalismus in Köln

Isabelle Pallmann (28) studiert auf Lehramt und kommt aus Ludwigshafen

Jennifer Rath (24) arbeitet als Versicherungskauffrau aus Köln

Jenny-Fleur Kuiper (26) ist Bürokauffrau aus Dortmund

Jenny Jasmin Krause-Wegner (25) ist als Zollbeamtin in Köln

Jenny Schneider (26) ist Wimpernstylistin aus Freiburg

Jenny Thiede (32) arbeitet als Tierpflegerin in Köln

Jessi Fiorini (23) ist Content Creator aus Zug (CH)

Jessica Brauns (29) ist Augenoptikermeisterin aus Kassel

Judith Diaz Caballero (28) arbeitet als Dolmetscherin in Köln

Laureen Pallmann (28) studiert Kommunikationswissenschaft in Ludwigshafen

Leah Marie Kruse (23) studiert Rechtswissenschaft in Hamburg

Linda Reschke (24) ist Studentin aus Essen

Michele Stradomska (24) arbeitet als Kosmetikerin und kommt aus München

Natali Vrtkovska (24) ist Schadenssachbearbeiterin aus Coburg

Rebecca Elisa Hüttemann (26) arbeitet als Make-Up Artist, wohnt in Gütersloh

Vanessa Guida (27) ist ebenfalls Make-up Artist, kommt aus Freiburg

Wioleta Psiuk (28) ist Model aus Münster

Wo liegt der Drehort?

Für die 22 Girls geht es erneut nach Mexiko. Dort werden die Single-Damen in einer Villa untergebracht, wo sie auch auf Sebastian Preuss treffen werden. Auf der Halbinsel Yucatán wird dann geflirtet, was das Zeug hält – doch am Ende kann nur eine Lady die letzte Rose ergattern.

Gibt es einen Livestream?

Ja, den gibt es! Bei TVNOW kannst du das Programm von RTL sehen. Du hast außerdem die Möglichkeit, die Folgen von „Der Bachelor“ bereits sieben Tage vor der Ausstrahlung zu sehen – dafür brauchst du aber einen kostenpflichtigen Account. Nach der Folge im TV wird die jeweilige Episode kostenlos bei TVNOW zur Verfügung gestellt.