Bachelor 2020: Sebastian Preuss spricht über seine letzte Beziehung!

Sebastian Preuss ist ein echter Hingucker: Der Kickbox-Profi ist 29 Jahre alt, lebt in München und ist der neue Bachelor. Der Rosenkavalier hat nun verraten, warum es bei ihm in der Liebe nicht geklappt hat.

Eigentlich ist es kaum vorstellbar, dass Sebastian Preuss noch Single ist. 22 Single-Ladys werden um den Hottie in der neuen Staffel von „Der Bachelor“ buhlen. Warum sucht er nun die große Liebe im TV? „Ich bin schon längere Zeit Single und durch meine Firma und den Sport sehr eingespannt. In Mexiko kann ich den Fokus ganz auf die Frauen und das Kennenlernen legen. Ich bin dort komplett auf mich gestellt und habe viel Zeit, über Dinge nachzudenken. Das reizt mich“, plaudert Sebastian Preuss in einem Interview mit RTL aus.

Seine längste Beziehung dauerte 5 Jahre

Schon seit längerer Zeit ist er Single – das soll sich nun ändern. „Ich war schon in zwei längeren Beziehungen, 5 Jahre und 1,5 Jahre, aber die Wege haben sich getrennt. Danach war ich ziemlich fokussiert auf den Sport. Jetzt bin ich seit Februar 2018 Single und bereit für die große Liebe!“, sagt er Bachelor.

Sebastian Preuss verliebt sich nicht sofort

Bis sich Sebastian Preuss verliebt, kann es aber schon etwas dauern. „Es dauert schon, bis ich mich öffnen und fallen lassen kann. Ich würde nicht mein Leben mit jemandem teilen, der mir was vorspielt! Aber wenn ich mich wohl fühle bei einer Frau, dann können sich auch Gefühle entwickeln“, offenbart der 29-Jährige.

Das erhofft er sich in der Zeit als Bachelor

Und was erhofft er sich von der Zeit als Bachelor? „Ich freu‘ mich auf die Zeit! Es wird sicher voller Abenteuer und sehr interessant. Ich bin sehr aufgeregt, aber offen für alles … und hoffe natürlich, eine Frau zu finden, mit der ich zusammen glücklich sein kann!“, erzählt der Hottie. Die neue Staffel von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 8. Januar 2020 um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.