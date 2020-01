Bachelor 2020: RTL gibt Neuerung bekannt!

Bei RTL wird bald wieder geflirtet, was das Zeug hält: Die neue Staffel von „Der Bachelor“ startet am 8. Januar 2020. Nun hat der Sender eine Neuerung bekanntgegeben, welche es bisher in der Kuppelshow noch nicht gab.

Der Januar hat im TV viel zu bieten. Denn neben dem Dschungelcamp und DSDS startet auch die neue Staffel von „Der Bachelor“. Bereits zum zehnten Mal begibt sich ein Junggeselle auf die Suche nach dem Liebes-Glück. 22 Single-Ladys buhlen um Sebastian Preuss.

Gleich drei Rosen werden zu Beginn verteilt

In der Vergangenheit konnte der Bachelor bereits vor der ersten Nacht der Rosen eine Blume vorab an eine Kandidatin überreichen. Doch RTL führt in diesem Jahr eine Neuerung an: Sebastian Preuss kann gleich zu Beginn drei Rosen verteilen. Drei Single-Damen müssen also dann nicht mehr zittern.

Sebastian Preuss ist ein echter Bad Boy

Sebastian Preuss ist Kickbox-Weltmeister und lebt in München. Der 29-Jährige ist ein echter Bad Boy und saß sogar schon im Knast. „Meine Mutter war alleinerziehend mit drei Kindern und musste sehr viel arbeiten. Ich bin abgerutscht, habe mich an falsche Freunde gehängt. Das hat sich solange aufgestaut, bis ich mit 18 Jahren für ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in Untersuchungshaft saß“, erzählte er in einem Interview mit RTL. Die neue Staffel von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 8. Januar 2020 um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.