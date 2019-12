Bachelor 2020: Krasser Shitstorm gegen Jessica Fiorini!

Jessica Fiorini hat bei „Love Island“ bereits nach der großen Liebe gesucht. Nun versucht die Beauty es wieder und will bei „Der Bachelor“ um ihren Traumprinzen buhlen. Doch schon vor Staffelstart wird die 23-Jährige im Netz krass angefeindet.

RTL hat kürzlich enthüllt, welche 22 Schönheiten um Sebastian Preuss buhlen werden – darunter befindet sich auch Jessica Fiorini. Die neue Staffel von „Der Bachelor“ startet erst am 8. Januar 2020 – doch schon jetzt ist die Beauty in den sozialen Netzwerken krassen Anfeindungen ausgesetzt.

Ihr Look fällt bei den Fans durch

Für die neue Staffel von „Der Bachelor“ posiert Jessi selbstbewusst vor einer Palme. Eigentlich ist das ein echter Hingucker – die Fans schauen jedoch nur auf ihren extravaganten Badeanzug, welchen sie auf den Schnappschuss trägt. Ihr Intimbereich wird damit nur knapp bedeckt – einigen Followern scheint das überhaupt nicht zu gefallen.

So reagiert die Community

„Oh! Das sieht aber nicht schön aus. Man kann sich auch wirklich mit so einem Fummel darstellen wie Dummchen im Speckmantel“, „Unrasiert würde man in diesem Badeanzug Haare sehen. Furchtbares Teil“ oder „Ekelhaft und unsexy der Badeanzug“, schreiben die User zu dem Bild. AUTSCH! Ob sie mit diesem Look aber Sebastian Preuss um den Finger wickeln kann? Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 8. Januar 2020 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.