Bachelor 2020: Kandidatin Wioleta weint beim Dreamdate!

Nach den Homedates in Deutschland geht es für Sebastian und seine drei verbliebenden Herzdamen dahin zurück, wo alles anfing – und zwar nach Mexiko. An den unterschiedlichsten Orten des Landes warten auf Desiree, Diana und Wioleta drei ganz besondere Dreamdates.

Noch ist für den Bachelor alles offen: „Ich habe noch keine Schlüsse gezogen, aber nach diesen drei Dreamdates werde ich mir viele Gedanken machen. Werde nochmal über alles nachdenken und auch die richtige Entscheidung treffen.“

Erstes Dreamdate mit Diana nach Cozumel

Das erste Dreamdate führt Sebastian und Diana nach Cozumel, eine kleines Inselparadies vor Yucatán. Bei kühlen Drinks am Strand herrscht ausgelassene Stimmung zwischen den beiden. Beim gemeinsamen Baden im Meer können sie schnell wieder da anknüpfen, wo sie in Mexiko aufgehört haben und so lässt der erste Kuss nicht lange auf sich warten. Dass Diana nicht die Einzige ist, mit der Sebastian in dieser Woche romantische Stunden verbringen wird, blendet sie aus: „Wenn wir Zeit zu zweit verbringen, denke ich überhaupt nicht über die anderen nach.“ Ein romantischen Candle-Light-Dinner ist der gelungene Abschluss des Tages. Auch die Nacht verbringen die beiden erstmals zusammen. Was hier passiert ist? Der Bachelor gibt sich geheimnisvoll: „Ja, wir sind uns sehr nah gekommen, auch viel intensiver, als ich gedacht hätte zuvor. “ Auch Diana gerät am nächsten Tag ins Schwärmen: „Der Basti ist ganz toll. Ein ganz toller Kuschler und Liebhaber …“

Sind Sebastian und Desiree für den nächsten Schritt bereit?

Wenig später wartet auf den begehrten Junggesellen Dreamdate Nummer zwei: Mit Desiree geht es nach Izamal – „Die Gelbe Stadt“. Während die beiden zunächst kaum Gelegenheit hatten, einander besser kennenzulernen und die 27-Jährige schon den Entschluss gefasst hatte, das Liebesabenteuer abzubrechen, sind sie sich insbesondere beim Homedate emotional sehr nah gekommen. Sind sie nun auch bereit für den nächsten Schritt? Das will Sebastian bei dem Dreamdate herausfinden: „Ich möchte schauen, was zwischen uns entstehen kann.“ Und auch für Desiree ist noch alles offen: „Küssen ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen.“ Nach einem herzlichen Wiedersehen geht es für die Wahl-Münchnerin und den 29-Jährigen per Kutsche durch die Stadt und in die Kathedrale. Anschließend kaufen sie zusammen ein, um am Abend gemeinsam Fajitas zuzubereiten. Nach guten Gesprächen lassen sie den Tag im Pool ausklingen. Ob es hier endlich zum ersten Kuss kommt?

Bittere Tränen bei Wioleta

In Mérida erwartet der Bachelor Wioleta für das dritte Dreamdate der Woche. Doch das bisher Erlebte lässt ihn nicht los: „Ich hatte zwei Dreamdates und ich muss sagen, ich bin den Mädchen nochmal ein Stück näher zu kommen.“ Gelingt es ihm dennoch, sich auch auf die Zeit mit der Münsteranerin noch einmal intensiv einzulassen? Nachdem sie den Tag bei einer Bootstour auf dem Wasser verbracht haben, lädt Sebastian die schöne Brünette am Abend zum Candle-Light-Dinner unter freiem Himmel ein. Doch irgendwie herrscht eine unangenehme Stille zwischen den beiden, wie auch Sebastian bemerkt: „Manchmal kommt es mir so vor, als ob wir uns nicht mehr viel zu sagen haben. Es gibt keine weiterführenden Gespräche zwischen uns.“ Und auch der weitere Verlauf des Abends nimmt unschöne Wendungen: Schon mittags hat sich Sebastian offenbar den Magen verdorben und fühlt sich nicht gut. „Statt die Nacht gemeinsam zu verbringen, begleitet der Münchner Wio vorzeitig zu ihrem Zimmer. Die 28-Jährige bricht in Tränen aus: „Das macht mich gerade richtig fertig.“ Auch am nächsten Morgen ist die Stimmung gedämpft. Erneut wird Wioleta von ihren Tränen übermannt und flüchtet aus der Situation. Auch Sebastian ist von ihren Emotionen sichtlich mitgenommen. Was bedrückt die beiden und gelingt es ihnen am Ende doch noch, wieder zueinander zu finden?“ Die neue Folge von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW am Mittwoch um 20:15 Uhr.