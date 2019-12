Bachelor 2020: Kandidatin Wioleta Psiuk war bei GNTM!

Einige Fans dürften Wioleta Psiuk kennen. Die Beauty nahm bei „Germany’s next Topmodel“ teil. Bald ist sie in einer ganz anderen TV-Show zu sehen: Die 28-Jährige sucht bei „Der Bachelor“ die große Liebe und buhlt um Sebastian Preuss.

Vielseitig, lebensfroh und tierlieb – so beschreibt sich Wioleta Psiuk selbst. In ihrer Heimat Münster hat sie sich den Traum vom Eigenheim erfüllt. „Meine Familie und meine besten Freunde leben dort, ich habe zu allen ein enges Verhältnis und bin gerne zuhause“, sagt das Model im Interview mit RTL. Dort legt Wioleta Psiuk auch selbst mal Hand an und verlegt Parkett. Ihr Hund Ellie bedeutet ihr sehr viel – ihr Traummann sollte also tierlieb sein.

Steckbrief

Alter: 28 Jahre

28 Jahre Beruf: Model

Model Wohnort: Münster (Nordrhein-Westfalen)

Münster (Nordrhein-Westfalen) Single: seit einem halben Jahr

Wioleta Psiuk war bei GNTM

Im Jahr 2010 nahm Wioleta bei „Germany’s next Topmodel“ teil. Zwar hat sie es nicht aufs Siegerträppchen geschafft – dennoch ist der ehemalige Schützling von Heidi Klum als Model sehr erfolgreich. Seit rund einem halben Jahr ist die 28-Jährige nun schon Single – nun hofft sie, in der RTL-Kuppelshow auf Mr. Right zu treffen. Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 8. Januar 2020 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.