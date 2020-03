Bachelor 2020: Diana oder Wioleta – wer gewinnt das Finale?

Bei „Der Bachelor – Das große Finale“ wird die letzte Rose vergeben. Nach den Dreamdates lernen die beiden Finalistinnen Sebastians Mutter kennen, bevor sie noch einmal Zeit mit ihm allein haben. Am Ende kann nur eine Lady sein Herz erobern. Wer bekommt die letzte Rose?

Diana Kaloev und Wioleta Psiuk treffen auf Mama Conny. Als erstes trifft sie auf Wioleta kennen. Schnell wirken die beiden Frauen vertraut miteinander und Sebastian beschließt: „Am besten wäre es, wenn ich euch einfach mal alleine lasse.“ Connys Resümee am Ende des Tages: „Ich würde mir jetzt schon vorstellen können, dass da was draus wird.“ Vor der finalen Rosenvergabe hat der Bachelor noch einmal Gelegenheit, wenige Stunden zu zweit mit der hübschen Münsteranerin zu verbringen. Intensive Gespräche sollen vor der letzten Entscheidung noch einmal für Klarheit sorgen: „Was meinst du, wo wir gefühlstechnisch stehen?“ Doch Wioleta fällt es schwer, über ihre Emotionen zu sprechen: „Ich bin, was Beziehungen und Partnerschaft angeht, wirklich super unsicher.“ Kann sie Sebastian dennoch die nötige Sicherheit geben, die er für seine Entscheidung braucht?

So reagiert Mama Conny auf Diana

Am nächsten Tag erwarten Sebastian und seine Mutter Diana zum Frühstück. Schnell herrscht bei den Dreien ausgelassene Stimmung am Tisch. Connys ehrliches Fazit Diana gegenüber nach einem Gespräch unter vier Augen: „Ich kann ihm natürlich nicht sagen, was er zu tun hat. Aber ich kann ihm zumindest meine Meinung sagen, was ich für einen Eindruck jetzt hatte. Und ich hatte einen sehr positiven Eindruck heute.“

Sebastian führt ernste Gespräch

Anschließend hat er Gelegenheit, mit Diana nochmal etwas Zweisamkeit zu genießen. Und auch mit ihr will er die letzten Stunden für ernste Gespräche nutzen: „Könntest du dir eine Beziehung mit mir vorstellen? Was fühlst du jetzt eigentlich so wirklich?“ Doch auch die 22-Jährige kann sich ihm gegenüber nicht zu 100 Prozent öffnen und gesteht ihm unter Tränen: „Ich tue mich hier schwer damit, über meine Gefühle und Emotionen zu sprechen.“ Wie reagiert Sebastian darauf, der ohnehin mit seinen eigenen Emotionen vor der letzten Entscheidung zu kämpfen hat?

Wer bekommt die letzte Rose?

Nach den letzten beiden Dates steht die letzte Nacht der Rosen bevor. Doch noch immer herrscht beim Bachelor Gefühlschaos: „So viel Unklarheit. Und dann noch eine Entscheidung treffen. Auf was soll ich da hören?“ Kurz vor der finalen Entscheidung erklärt er unter Tränen: „Was in mir vorgeht, habe ich noch nie durchgemacht.“ Für welche Frau wird er sich am Ende entscheiden? Das große Finale von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW heute um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.