Baby unterwegs: Justin und Hailey Bieber werden Eltern!

Die Fans haben lange darauf gewartet – nun ist es soweit: Justin und Hailey Bieber erwarten ihr erstes Kind! Die tolle Neuigkeit hat das Model am Donnerstagabend bei Instagram bekanntgegeben.

Die Neuigkeiten plauderten Justin und Hailey Bieber nicht einfach so aus. Dafür haben sie ein Video produzieren lassen – darin ist der Babybauch des Models deutlich zu sehen. Justin hält dabei seine Hand auf den Bauch. Laut TMZ soll Hailey Bieber bereits im sechsten Monat sein. Mit der Baby-News haben die beiden auch die Spekulationen rund um eine Beziehungskrise beendet.

Diese Indizien sprachen für eine Schwangerschaft

Zuletzt spekulierten immer wieder die Fans, wann die beiden Eltern werden. Ein Indiz gab es bereits: Auffällig war vor allem der lockere Kleidungsstil in den vergangenen Monaten. „Hailey Bieber ist zu 10000 Prozent schwanger. […] Alles, was sie in letzter Zeit trägt, ist super weite Kleidung, die so untypisch für sie ist“, spekulierte ein Fan beim Kurznachrichtendienst X. Ein weiteres Anzeichen: Hailey Bieber veröffentlichte nur noch Bilder, welche sie aufwärts der Brust zeigten. „Jedes Bild ist nur ihr Gesicht und wir wissen, dass Hailey ihre Körperbilder liebt“, schrieb ein User unter einem Reddit-Thread.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber)

Bekommen Justin und Hailey Bieber etwa Zwillinge?

Unterdessen haben die Familien der beiden einige Spekulationen im Netz ausgelöst. Justins Mutter Pattie Mallette reagiert auf einen Kommentar von Haileys Vater Stephen Baldwin. „Herzlichen Glückwunsch, Opa! Wir werden die süßesten Enkelkinder aller Zeiten haben“, freut sie sich. Soll das etwas heißen, dass die beiden Zwillinge bekommen? Kurz danach gibt Pattie jedoch Entwarnung. „Nein, keine Zwillinge – ich wünschte, es wäre so. […] Ich meine nur ganz allgemein. Hoffentlich werden sie irgendwann mehr als eins haben. Sie werden wunderschöne Babys machen, wann immer sie diese haben“, schreibt sie in den Kommentaren bei Instagram.